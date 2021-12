Pagan el aguinaldo y plus a los empleados municipales de Corrientes

El intendente Eduardo Tassano informó el cronograma de pagos del Sueldo Anual Complementario (SAC) y del plus para todo el personal de la Municipalidad de Corrientes (trabajadores Neike, contratados y planta permanente).

Aguinaldo

El pago del aguinaldo para los agentes de planta y contrato iniciará este lunes 20 de diciembre y se extenderá hasta el miércoles 22. De esta manera, se erogará el pago del SAC antes de Navidad, tal lo solicitado en la última reunión de la Comisión Paritaria Permanente del año, realizada en la noche de este jueves.

Es así que se definió el siguiente cronograma: el lunes 20 se pagará hasta 11.050 pesos; el martes 21, hasta $ 20.000; y el miércoles 22 hasta finalizar.

Los trabajadores Neike bancarizados tendrán depositados el SAC el 20. A su vez, los trabajadores Neike no bancarizados cobrarán según la terminación del DNI, desde el 20 y hasta el 22, en la Caja Municipal de Préstamos (CMP), en su sede central, ubicada en Brasil 1269. Los pagos se harán de lunes a viernes, de 7.30 a 12.30 y de 16 a 20.30.

Plus unificado

En cuanto al plus, se pagará de forma unificada (por única vez) y con un aumento de $ 500, de acuerdo con lo convenido en paritarias. De esta manera, el plus ordinario de $ 4.600 ahora será de $ 5.100, lo cual se suma al plus extraordinario de $ 2.500, haciendo un total de $ 7.600.

Los trabajadores bancarizados (planta, contrato y Neike) cobrarán el lunes 27; mientras que los agentes Neike que no están bancarizados, lo harán del 27 al 29 en la Caja Municipal de Préstamos.

En este caso, el lunes 27 se pagará a los trabajadores cuyos DNI terminen en 0, 1 y 2; el martes 28, a los agentes con DNI finalizados en 3, 4, 5 y 6; y el miércoles 29, a los que tengan documentos que finalicen en 7, 8 y 9.