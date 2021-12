La historia de Camila Oliveto, la chica que le dio su currículum a Wanda Nara

El que no arriesga no gana. Esa máxima es 100% aplicable al caso de Camila Oliveto, la joven que sorprendió a Wanda Nara al acercarle un currículum vitae en el estreno de su nuevo local de cosméticos en el Abasto Shopping.

El accionar de la joven se convirtió en viral en las redes sociales y este viernes se supo que Wanda ya se había comunicado con ella... ¡para ofrecerle un puesto de trabajo!

Luego del llamado telefónico que recibió, Camila contó su historia y cómo es que se animó a llevarle un CV en medio del tumulto de fanáticos y periodistas que perseguían a la empresaria por todo el shopping en el estreno de su nuevo negocio.

"El darle el CV a Wanda fue porque me encanta ella. Hace mucho la sigo. Cuando vi que sacaba la marca, quise contactarla porque soy maquilladora y me gustaban mucho sus productos", dijo en diálogo con Clarín.

Y luego, emocionada, la joven que tiene apenas 20 años, destacó: "Ni bien me enteré que Wanda iba a estar en el shopping, fui con el currículum a dárselo y arriesgarme a hacerlo. Había mucha gente, pero igual lo hice: se me ocurrió por la misma necesidad de conseguir el trabajo. Y además era muy linda la posibilidad de trabajar para ella".

Luego, Oliveto contó que ésta era su ultima oportunidad para quedarse en Capital Federal, dado que ella es oriunda de la ciudad de Azul y tomó el viaje como una chance única en su vida: "Me vine en mayo a Capital Federal. Estaba sin trabajo y la verdad que está todo muy complicado. La mayoría de los jóvenes están en la misma y uno hace lo posible para ingeniárselas y poder salir adelante con toda esta situación...".

"Yo soy una persona que por ahí voy y me propongo las cosas y puedo lograrlo. Se me hace y se me hizo muy difícil todo. De hecho, este último mes justo me estaba por volver a Azul porque no me quedaba más plata y no me quedaba nada más por hacer", confirmó Camila, emocionada.

Luego reconoció que esto que se le presentó es un premio al esfuerzo: "Intenté todo en el sentido que insistí con otras marcas, recorrí todos los shoppings repartiendo currículums. Después mediante las redes me aconsejaron repartir cv's. Intenté todo e hice todo lo que pude o lo que estaba al alcance de mi mano para conseguir un trabajo...".

Casi se da por vencida

Además Camila remarcó, casi sin creer la puerta que se le abre en su carrera, que "eso que hice con Wanda lo tomé como mi última oportunidad para conseguir un trabajo".

Y agregó: "El año fue muy difícil para todos y más que nada para los jóvenes. Es muy difícil conseguir trabajo. Yo siempre trabajé de manera independiente, pero no habían muchos ingresos, entonces se me hace todo más complicado. Me vine a la Capital para que se me abran más puertas y estuve un par de meses y este era el último mes que iba a estar acá porque no la podía alargar mucho más con la plata que me quedaba...".

Por otra parte, Camila destacó que ya este sábado 18 de diciembre comienza a trabajar en el local de la mujer de Mauro Icardi en el Abasto Shopping, aunque todavía no le especificaron cuál será su labor.

"Mañana arranco a trabajar y tengo que ir al local. Estoy feliz porque hace mucho que no podía conseguir un trabajo. Y más que nada emocionada por trabajar para la marca de Wanda que es muy linda. Al recibir el llamado sentí mucha alegría y una emoción enorme. Estaba muy nerviosa...", aseguró.

¿Qué fue lo que vio Wanda para contratar a esta joven osada que se animó a pasarle un CV en un evento público? Camila cuenta su experiencia: "Me dedico al maquillaje profesional. Me preparé mucho en lo que es peluquería también. Extensiones de pestañas, diseños de ceja y todo lo que sea estética. La posibilidad que me dio Wanda es enorme. Un agradecimiento con ella, con la marca, con la empresa, con el universo, con todo...", cerró.

Clarín