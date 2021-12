Foto y rumor de intimidad entre Silvia Süller y Diego Lagomarsino

Ya nada sorprende en los medios, o casi nada, porque en las últimas horas surgió el sorpresivo rumor de romance entre, el especialista en informática que tomó trascendencia por el caso Nisman.

En la trasmisión de Mitre Live, Juan Etchegoyen mostró una foto donde se ve a Süller y a Lagomarsino juntos. “El mes pasado Silvia perdió su celular en un taxi y les pidió ayuda a sus seguidores para encontrarlo. ¿Quién apareció en su casa para resolverle este problema? Diego Lagomarsino”, relató el periodista.

Acto seguido, indicó que habría comenzado un vínculo entre ellos: “Me dicen que estaría enganchada amorosamente. Hay chats donde se maneja el doble sentido. Chichoneaban en esas comunicaciones vía WhatsApp. También dijeron que se re divirtieron cuando estuvieron juntos”.

“Cuando ella lo ve, se sorprende y ella estaría enganchada amorosamente”, reveló el periodista y sumó: “Hay chats donde se maneja el doble sentido. Chichoneaban en las comunicaciones vía WhatsApp. Se re divirtieron cuando estuvieron juntos. ¿Habrá sido solo un service tecnológico o paso otra cosa? La relación creció tanto que no paran de escribirse”.

A pesar de lo dicho y en dialogo con TN Show, la mediática negó la información: “Todo bien con Diego, es macanudísimo pero nada de romance. El me ayudó con el tema de la pérdida de mi celular. No lo conozco, lo vi ese día nada más”.

“Nada de romance ni nada por el estilo. Yo no estoy para eso. Hace 30 años que me separé de Soldán y no quiero a ningún hombre en mi vida”, concluyó.