Una pareja no vidente pide ayuda para su hijo que padece cáncer en un ojo

Ian Aguilar es un bebé correntino de dos meses que padece un cáncer que causó una proptosis ocular y el martes fue trasladado de urgencia al Hospital Garrahan de Buenos Aires. El pequeño a su temprana edad podría perder uno de sus ojos y necesitará una prótesis.

Sus padres Federico Aguilar y Jesica Rodríguez, ambos no videntes, deberán viajar hoy hacia el centro médico para firmar la autorización de la cirugía al pequeño.

“Le detectaron un cáncer en uno de sus ojos y la verdad es que avanzó bastante y está al borde de perderlo. A menos que ocurra un milagro puede ser que se salve. La verdad que me dijeron que es una enfermedad rara porque progresó muy rápido y en general le pasa a una persona grande y él tiene dos meses”, indicó su padre a El Litoral.

La proptosis ocular es una hinchazón en uno o ambos ojos, que hace que se salgan de la cavidad. En estos momentos el bebé se encuentra en Buenos Aires junto a su abuela paterna.

Según el relato del padre, todo comenzó este sábado al mediodía cuando lo llevaron al Hospital Pediátrico Juan Pablo II porque lloraba mucho y por el estado de su ojo, el médico que los atendió les dijo que solo se trataba de una gripe. “Nosotros nos quedamos tranquilos porque nos dijo que no era grave. Pasó el sábado, el domingo y el lunes por la tarde, vino mi hermana y le vio el ojo muy inflamado además de que lloraba mucho, ahí lo internaron en el pediátrico y ayer lo trasladaron a Buenos Aires con su abuela”.

El progenitor indicó se está realizando unos análisis para determinar por qué le agarró esta enfermedad, porque si bien sus padres son no videntes no lo son de nacimiento. “No sé si será hereditaria porque a mí me lastimaron con una “chupita” de agua con arena, sal y pimienta, producto de eso me dio un tumor en el cerebro y a su madre le quemó los ojos la incubadora”, afirmó.

Por su parte, explicó que está recaudando fondos y se encuentran a la espera de que los médicos les digan cuándo se realizará la cirugía. Necesita pañales, leche y mantas entre otros elementos.

“Estamos haciendo rifas, arroz con pollo para el 5 de diciembre, la gente que quiera colaborar de manera voluntaria será bienvenida. Las rifas y todo lo que hacemos es para el viaje que vamos a hacer y para el bebé. No conseguimos pasaje de vuelta pero sí de ida. Nosotros tenemos nuestro certificado de discapacidad pero para eso necesitamos 15 días y no contamos con ese tiempo”, contó Aguilar conmovido.

“Tengo Pami pero hay que ver si me cobran, me dijeron que no me cubre la totalidad, tengo que averiguar. La prótesis sería un ojo artificial, ese ojo se debería extraer para que no infecte el otro ojo y hay que ver si ahí termina el cáncer”.

Para colaborar pueden comunicarse al 3794- 557862 o al 3794- 149273.

