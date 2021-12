Marcharán para pedir justicia por el niño que murió por la picadura de un alacrán

Marcharán hoy para pedir justicia por el niño de dos años que murió en Goya por la picadura de un alacrán venenoso. Familiares, amigos y vecinos de la localidad se concentrarán frente al hospital local. Buscan acelerar los plazos judiciales.

La convocatoria iniciada por la familia de Jesús Pereyra iniciará en la esquina de las avenidas Mazzanti y Rolón de la ciudad hasta llegar frente al Hospital Camilo Muniagurria, donde fue atendido antes de morir en el Hospital Pediátrico de Capital.

“El reclamo es que no actuaron como debieron en el centro de salud. No le atendieron en el debido tiempo a mi hijo, fue tarde cuando actuaron. Ellos me sacaron a mi hijo, me lo mataron”, expresó a El Litoral Lucía, la mamá de Jesús.

También se refirió a los resultados de la autopsia forense. “Se demoró porque la sangre de mi hijo estaba tan tomada por el veneno del alacrán que no pueden trabajar. Ahora lo están haciendo con su tejido”, mencionó. Además, explicó que logró conseguir la historia clínica de atención en el centro de salud. “En el papel está escrita la hora en la que mi bebé ingresó al hospital y la que le pusieron el suero antialacranismo. Se demoraron porque no me creían, decían que era un golpe de cabeza. Hasta que mi marido y mi hermano no trajeron ese bicho, no me creyeron”, explicó. “Por eso vamos a ir hasta el hospital marchando. Queremos justicia”, concluyó Lucia.

En su cuenta de Facebook la joven invitó a la comunidad goyana a participar de la manifestación pacífica. “Quien se quiera sumar será bienvenido. No lo hago solo por mi hijo, lo hago para que ninguna criatura pase más por esto”, destacó en su perfíl.

También escribió: “Te lloro en silencio, con mi corazón desangrándose al no tenerte. Pero me levanto, me hago dura como un hierro y la voy a luchar por vos, por todos”. La publicación está acompañada de una foto de Jesús y más palabras dedicadas al niño.

La semana pasada, el jefe del Instituto Médico Forense, José Luis Gálvez, se reunió con los padres del niño y les comentó los avances de la investigación. “El médico les explicó en qué consistió la autopsia y les detalló que aún resta cotejar los resultados de los análisis bioquímicos. Una vez que todo esté listo se hará un cruzamiento de datos con la historia clínica del paciente y luego se evaluará el accionar de los médicos, tanto del hospital de Goya, como de los del Pediátrico”, explicó a El Litoral el fiscal Guillermo Barry, que entiende en la causa y que participó de la reunión.

Jesús Pereyra murió el primer fin de semana de diciembre tras recibir la picadura de un Tityus trivittatus. Fue atendido en el hospital goyano y luego derivado de urgencia a Capital donde falleció.

(BDC)