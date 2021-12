Denuncian que confundieron a joven con un delincuente y lo detuvieron

Los padres de un joven denunciaron que su hijo fue detenido hace tres meses sin motivo alguno y le armaron una causa.

Soledad y Marcos son los padres de Octavio, un joven que el 14 de septiembre fue detenido en un control policial en la intersección de Avenida Teniente Ibáñez y calle Gutenberg. Afirman que fue confundido con un delincuente, pero en realidad estaba yendo a buscar a su novia.

Relataron que su hijo fue detenido por un policía de civil, que perseguía a un delincuente. Aparentemente, el joven fue confundido porque pasaba por la zona cuando iba a buscar a su novia.

Al no llegar, los padres averiguaron en la Comisaría dónde podía estar el joven y le informaron que “le abrieron una causa por robo con arma de fuego”.

El padre relató a Radio Sudamericana que la denunciante no habría ratificado lo que denunció y que la identificación del joven se habría dado de manera irregular. Aseguran que “no tiene antecedentes, no toma, no fuma y trabaja”, añadiendo que “es totalmente injusto, no tiene nada que ver” con el hecho que se le imputa. “Hace tres meses que está viendo, escuchando y viviendo cosas que no tendría que pasar porque no tiene nada que ver”, concluyó la madre.

Ahora los padres analizan con contratar a un abogado para analizar las alternativas.

(NG)