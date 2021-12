Lourdes Sánchez apuntó sin filtro contra Jimena Barón

Luego de haber sido "angelita", Lourdes Sánchez visitó LAM para despedirse personalmente del programa de Ángel de Brito y apuntó sin filtro contra Jimena Barón, con quien compartió trabajo en La Academia, los días que hizo un reemplazo.

"Los días que estuve en el jurado de La Academia los disfruté. ¡Me encantó! Me di cuenta que es mi lugar", dijo la bailarina y pareja de Chato Prada, con humor.

Poniéndole pimienta a la nota, Ángel de Brito señaló: "Jimena Barón no te fuma".

Lejos de quedarse callada, Lourdes Sánchez recogió el guante y golpeó duro contra la actriz y cantante: "Y yo a ella tampoco. No sé el odio de ella hacia mí, yo te puedo contar por qué ella no me cae bien a mí: es una cuestión de piel, de actitudes que he visto con mis propios ojos".

"No me gusta como se maneja. Ella te hace creer un personaje en la tele y cuando la ves detrás de cámara no es así de copada como se muestra. Yo esas cosas no me las fumo", expresó Lourdes, sin filtro. Y agregó: "En el jurado, todos me recibieron bien, menos ella".

Luego de argumentar por qué actualmente Jimena Barón no le cae bien, Lourdes Sánchez se remontó al origen del enfrentamiento con la artista.

"Ella se enojó en el 2018, yo le dije que parecía que pisaba huevos cuando bailaba. Pero era para ejemplificar lo que yo estaba bien y que se dé cuenta", recordó la bailarina y conductora.

Y concluyó, picante: "Yo no dije más que eso. Y acá, en LAM, opiné de su tema P.U.T.A. Pero yo, si hablo de ella, es en la cámara".

