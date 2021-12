Tristeza por la premiación que no se concretó

Corrientes Básquet jugó la final de la séptima edición de la Liga Femenina. La perdió frente a Berazategui, 65 a 57, y se quedó con un histórico segundo lugar. Después de la final que se disputó el pasado el 19 de diciembre en cancha de Obras Sanitarias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se procedió a la ceremonia de premiación que dejó disconforme a Renato Novatti.

“En el aspecto organizativo me quedé triste y tengo una crítica que hacer. Después de terminar una final, me dolió que no se premiara al subcampeón, no se entregó nada para el equipo que llegó a la definición. Eso me puso triste por las chicas, sinceramente me puso mal. Creo que las jugadoras se merecían una medalla o un trofeo reconociendo el segundo puesto en la competencia. Creo que si bien no me lo comentaron, creo que las chicas lo estaban esperando”.

“Cuando terminó la final, las junté y les dije que debían estar orgullosas de lo que hicieron porque marcaron la historia en el básquetbol de Corrientes. Se quedaron en la cancha para saludar y aplaudir a las campeonas, pero insisto en que me pareció que la organización también debió reconocerlas”, concluyó.