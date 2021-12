A 10 mil días del atentado a la Amia, renuevan el reclamo de justicia

La Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia) renovó ayer su reclamo de justicia, al cumplirse 10 mil días del atentado extremista que el 18 de julio de 1994 destruyó su sede y dejó el saldo de 85 personas asesinadas y más de 300 heridas.

La entidad judía compartió una nueva acción de recordación y difusión, a través de una carta de Graciela Furman, madre de Fabián, una de las víctimas fatales del ataque contra la sede de Pasteur 633, de la Ciudad de Buenos Aires. En la misiva, la mujer vuelve a exigir “Justicia” y denuncia la “insoportable sensación de convivir con una respuesta que no llega”, ante la impunidad vigente en la causa judicial.

“Este 3 de diciembre se cumplen 10.000 días desde ese día. Además, cumplo 81 años. No me quedan otros 10.000 días para esperar. Y sería muy triste irme de este mundo sabiendo que no se hizo nada”, dice Graciela en la carta y el video difundidos por la Amia, y asegura que la “responsabilidad de que la impunidad llegue a su fin está en manos de los tres poderes del Estado”.

“Sin embargo, como lo han expresado las autoridades de la institución a lo largo de estos más de 27 años, desde el 18 de julio de 1994, se debe seguir bregando incansablemente para que los responsables de esta masacre sean sometidos a un proceso judicial, y cumplan condena efectiva por el delito de lesa humanidad que cometieron”, remarcaron las autoridades de la entidad judía.

(HM)