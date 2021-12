Por qué no se puede ir en auto desde Corrientes a Brasil y Paraguay

Por las restricciones sanitarias, los pasos fronterizos de Corrientes con Paraguay siguen cerrados y solo se permite el tránsito de carga. Pero si se pretende llegar al vecino país la alternativa es ir hasta Misiones y desde ahi pasar por el puente Roque González de Santa Cruz, que vincula a Posadas con la ciudad paraguaya de Encarnación. No hay otra posibilidad. El cupo es de 900 vehículos diarios.

Ver más: Flexibilizaron el paso fronterizo con Brasil

Para pasar por el puente se deberá contar con un PCR negativo con menos de 72 horas, doble vacunación y realizar un test de antígenos rápido en la cabecera argentina del puente, que será subsidiado por el Gobierno de Misiones.

Si un paraguayo da positivo, deberá volver a su país. Si un argentino da positivo, tiene lugares asignados para ponerse en cuarentena.

Mientras que los pasos fronterizos Puerto Alvear - Itaquí y Santo Tomé – Sao Borja, solo están abiertos para el transporte de cargas. Ituzaingó-Ayolas, sigue cerrado.

Brasil

Las posibilidades para llegar a Brasil son similares.Si bien se habilitó el paso Uruguayna-Paso de los Libres es sólo para tránsito vecinal.

Los libreños pueden permanecer hasta tres días en Uruguayana, y los uruguayanenses hasta 72 horas en este territorio. Para el tránsito entre los residentes de Uruguayana y Paso de los Libres es necesario contar con el carnet de vacunación covid-19 completo y un antígeno con hasta 24 horas de anterioridad.

El Gobierno de la Nación especificó que el paso está abierto para cargas y como corredor seguro para ingreso de turismo. Pueden ingresar a Brasil quienes viven en Paso de los Libres, pero no los turistas.

El último informe de la Dirección de Asuntos Internacionales indica que los argentinos pueden ingresar a Brasil por vía aérea o marítima cumpliendo los requisitos de ingreso.

Pero por la frontera terrestre, no pueden ingresar extranjeros/argentinos no residentes. Los turistas argentinos/extranjeros no pueden ingresar a Brasil por vía terrestre, insistió el Consulado General de Brasil en Buenos Aires.