La decisión que tomó Mauro Icardi tras recibir el último mensaje de China Suárez

El escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y China Suárez no termina. El denominado “WandaGate” tuvo un nuevo capítulo en las últimas horas cuando trascendió que la actriz habría le habría escrito nuevamente al futbolista, y él se lo contó a su esposa.

Así lo reveló el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, donde aseguró que la China le habría dicho a Icardi: “Todo esto se fue de las manos, me habría gustado que nuestra historia sea otra y no escandalosa, gracias por los momentos vividos, todo esto me hizo mucho mal y prefiero decir adiós”.

Luego, Etchegoyen contó en Editando Tele cuál habría sido la actitud de Icardi al recibir el mensaje: “Rápidamente agarró el teléfono Icardi y le contó a Wanda de esto. Tiene cola de paja el hombre se ve por todo lo que vivió en los últimos meses”.

LA REACCIÓN DE WANDA NARA ANTE EL MENSAJE DE LA CHINA A ICARDI

Quien no se habría tomado a bien el mensaje de la China a Icardi fue Wanda.

Etchegoyen relató sobre la actitud de Nara: “El ‘pobre’ Icardi se lo blanqueó a Wanda después de todo lo que vivió. Y me cuentan que Wanda explotó de furia cuando se enteró”.

