La UCR cruje y se calienta la discusión por el interbloque

Entre reproches y acusaciones cruzadas, los diputados radicales buscan con negociaciones de último momento evitar la ruptura del bloque. Mario Negri se encamina a ser confirmado en la conducción, aunque un grupo referenciado en Martín Lousteau no lo acepta y amaga con un desprendimiento. En la reunión de hoy por la tarde con los legisladores electos y los que continúan hasta 2023 quedarán definidas las autoridades y la cantidad, menguada o no, de la bancada de la UCR.

Al caer la noche, las conversaciones entre referentes de ambos espacios -Miguel Bazze por el lado de Negri, Emiliano Yacobitti por el de Lousteau- no habían abierto posibilidades concretas de acuerdo.

“Como siempre hicimos, les manifestamos la necesidad de que se integren, pero lo que tenemos como respuesta es que como pierden van a hacer otro bloque”, mantuvieron la postura desde el sector mayoritario. El exvicegobernador de Córdoba se impuso con el apoyo de 27 de los 45 integrantes.

“Nosotros sostenemos la misma posición, que es defender el criterio de no monopolizar las vocerías. No hacerlo es coordinar con criterios políticos de 2015 una coalición amplia y renovada, que expresa mucho más volumen político en 2019”, replicaron en el espacio de Lousteau.

En el caso de confirmarse el desprendimiento, Negri remarcó que no habrá dos bloques radicales sino uno, el que él conducirá. La disputa está ligada a la pelea por la sucesión de Alfredo Cornejo en el Comité Nacional, entre Gerardo Morales -que apoya a Negri en Diputados- y Lousteau. Y también a la interna en el Senado, en donde al exministro de Economía le discutirán la vicepresidencia de la Cámara, actualmente en su poder. Carolina Losada es una de las candidatas a ese cargo.

Los radicales disidentes no descartaron un quiebre. “No podemos premiar la derrota. Lo que no se va a romper es Juntos por el Cambio”, aclararon que, en ese caso, se mantendrán dentro del interbloque. Con Yacobitti se alejarían Martín Tetaz, Carla Carrizo, Rodrigo de Loredo y Danya Tavela, entre otros. En total, serían más de 10.

La discusión por la jefatura del interbloque, ahora a cargo de Negri, quedaría para más adelante. El sector de Lousteau reclamó ese lugar como compensación, pero el pedido fue rechazado. “Va a ser uno de los tres presidentes y no depende solo del radicalismo. Eso no hay apuro para definirlo”, procuraron ganar tiempo del lado del exvicegobernador de Córdoba. “Dicen que quieren vocerías y nadie les prohíbe hablar. Ellos en la Ciudad son mayoría y al resto no le dan ni agua”, cuestionaron.

Desde el PRO también propusieron postergar ese tema, para negociarlo con otros cargos como las vicepresidencias de las cámaras y los lugares principales en las comisiones. “¿Qué necesidad hay de resolverlo para el martes?”, plantearon en alusión a la sesión preparatoria. “Hay que bajar la espuma, tenemos que soldar nuestra coalición y no hay margen para las internas. La discusión hay que darla puertas adentro. Si no, estamos disociados de la realidad”, marcó Alvaro González, del PRO.

(AG)