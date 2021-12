Viajó por tres años, volvió a Corrientes y sorprendió a sus padres vestido de Papá Noel

Leonardo Baigorri es de Paso de los Libres, pero hace tres años que había decido viajar, recorrer el mundo, y desde entonces no había regresado a Corrientes.

El 7 de diciembre fue el cumpleaños de su papá y Baigorri pensó que era tiempo de volver a su tierra.

Fue en ese entonces que decidió que sea una sorpresa para sus padres y qué mejor que vestirse de Papá Noel para llegar a su casa en la localidad correntina.

En diálogo con ellitoral.com.ar, el joven contó cómo planeó ese reencuentro que subió a sus redes sociales.

El objetivo era que toda la familia se topara con su presencia, sin embargo cuando llegó se encontró con que su madre y su hermana estaban en Buenos Aires, "así que tuve que volver a vestirme de Papá Noel para sorprenderlas a ellas", detalla Baigorri.

En el video que Baigorri le compartió a este medio, se lo ve ingresar al comercio de su padre, disfrazado con el característico atuendo navideño.

Las imágenes muestran que el papá tarda unos segundos en reconocerlo, para después abrazarlo y emocionarse.

"Había visto el traje y me pareció que era buena idea sorprenderlos y ver si me reconocían atrás de la máscara, pero cuando lo vi no me aguante las ganas de abrazarlo y no le di tiempo de que me reconocieran, así que fue cortito", explicó.

Por otra parte, el correntino cuenta cómo fue que desde hace tres años no pisaba la provincia.

"Yo empecé en Estados Unidos, había ido a Miami una vez y cuando volví a Argentina había decidido que iba a hacer lo que más me gustaba, que era viajar, entonces volví a Miami estuve ahí casi 6 meses y comencé a viajar", señaló a este medio.

Según contó estuvo en México, Italia, India , Tailandia, Laos, Malasia y Australia. "Sin darme cuenta le di la vuelta al mundo, el objetivo era tratar de hacer las 7 maravillas, (pero) pude hacer 4 de 7 así que es algo pendiente todavía", indicó.

En medio de ese cronograma, lo agarró la pandemia, por lo que se quedó dos años en Australia. "Por suerte todo se dio bien pero ya después de 3 años sin ver a tus seres queridos uno deja todo por un abrazo de la familia", sostiene.

Entre tanto, el joven adelantó se quedará en Corrientes"hasta fin de febrero o fines de marzo, todavía estoy viendo, no tengo apuro por el momento pero si unos 3 o 4 meses".