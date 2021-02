La tajante definición de Colombi sobre Camau en ECO

El presidente de la UCR, Ricardo Colombi, aseguró que "no conviviría con Carlos Camau Espínola en Encuentro por Corrientes" y lo tildó de "un camaleón que cambía de color según la ocasión". Minimizó la reunión del senador nacional con el gobernador Gustavo Valdés: "Es una foto", dijo.

El presidente del radicalismo insistió que "no conviviría con Camau Espínola dentro de la alianza ECO", porque no sabe lo que es. "No sé si es kichnerista, peronista o qué", chicaneó en declaraciones a Corrientes en El Aire, programa conducido por Maria Mercedes Vázquez, que se emite por Continental.

Sobre la posilidad de la reelección de Gustavo Valdés, Ricardo dijo: "Si las condiciones están dadas, se van a dar"