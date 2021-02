Una modelo acusó a Jorge Rial de hacer "casting sábana"

En los últimos días, Jorge Rial cobró nuevo protagonismo en el mundo de la farándula argentina por diversos motivos. Primero por su renuncia a "Intrusos" después de más de 20 años y luego por la polémica que generó su hija Morena al celebrar su cumpleaños en plena pandemia.

Pero ahora al periodista se le suma un nuevo escándalo. Belén Rubin, modelo y conductora, lo acusó de ofrecerle un "casting sábana" (sexo a cambio de trabajo).

La mujer aseguró que el hecho ocurrió en 2009 cuando ella buscaba trabajo como notera. "El señor, muy desagradable en ese momento, me dijo que había una fila de chicas de 17 años para hacerle sexo oral", disparó Rubin en "El show del espectáculo" con Ulises Jaitt.

Al ser consultada si se trataba de Rial, ella lo confirmó y detalló: "Le pedí laburo. Yo tenía 32 años, y lo que me dijo fue: 'Como sabrás, hay una fila de chicas de 17 años'".

"Fue en noviembre de 2009, sinceramente me marcó mucho, venía de trabajar con gente bien, tampoco esperaba que me diga 'mañana vas a ser mi notera', pero menos una respuesta de ese tipo. Así como sale de familiar, y raro teniendo hijas mujeres", contó.

Y luego contó qué haría hoy en día si le pasa algo similar: "Si hubiera pasado ahora, creo que haría la denuncia, lo haría público y lo hubiera mostrado. Por este tipo de cosas llegamos a donde llegamos. Un abuso de poder tremendo. Chicas de 17, no me lo olvido más. Aparte de mencionarme menores de edad, me estaba marcando que a los 32 años estás catapultada a la nada".

