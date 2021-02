“Sin tu latido”, el libro que nació de un dolor transformado en amor

Tras el fallecimiento de su hijo hace poco más de un año en un accidente, la periodista y licenciada en Comunicación Social Fabiana Apezteguía presentó “Sin tu latido, aprendiendo a vivir tras la partida de un hijo”, el libro que nació de un dolor que transformado en amor busca llevar alivio a quienes sufrieron la perdida de seres queridos. El texto está disponible en la página web www.dunken.com.ar o en Corrientes a través de Alina Ceballos.

“El dolor ante la pérdida de un hijo es inevitable, pero se puede encontrar un sentido a ese sufrimiento ayudando a otros, y ese es el objetivo de este libro”, dijo Fabiana Apezteguía sobre la presentación de su primer libro titulado “Sin tu latido, aprendiendo a vivir tras la partida de un hijo”, de Editorial Dunken.

Fabiana empezó a escribir hace poco más de un año cuando su hijo Juan Bautista, de 20 años, falleció en un accidente el 24 de enero de 2020. “Las primeras sensaciones que me invadieron fueron dolor, negación, incredulidad de lo que estaba pasando, no entender por qué a mi hijo le pasó esto y no saber cómo iba a seguir con mi vida. Sentí que todo mi mundo explotó por el aire ese 24 de enero, no podía levantarme de la cama”, contó.

Pero a poco de su pérdida sintió que tenía que intentar seguir adelante, porque también tiene a Hipólito, su segundo hijo, de 5 años, y aunque no sabía cómo hacerlo, buscó ayuda y la encontró. “Encontré ayuda en sesiones de terapia y también en el grupo ‘Renacer’ que me enseño que mi hijo no debía ser responsable de mi angustia y tristeza eternas, sino que, al contrario, por el amor que siento hacia él, debía transformar a Bautista en un valor presente y futuro”, describió. Y la forma que Fabiana encontró para hacerlo fue escribir. “Escribir fue algo que siempre me gustó, y así empecé este libro para ayudar a otros padres y también a otras personas que perdieron a seres queridos y no pueden salir de esa noche oscura”, agregó. En este libro, Fabiana habla de cómo transcurrieron los primeros doce meses a partir de la partida de su hijo Bauti y cómo fue viviendo cada mes, abordando un tema particular.

“Mes a mes, voy relatando el primer momento tras la partida y lo que significa, también hablo de la ira, la negación, las culpas, las lágrimas y lo necesarias que son, los hermanos que quedan, y utilizo las etapas del duelo de las que habla la psiquiatra y escritora Elisabeth Kubler Ross, porque la pérdida de un hijo no es un duelo normal, debemos transformarnos a nosotros mismos”, explica.

En esa búsqueda y transformación, la autora del libro relata que “se trata del dolor más grande que pueda atravesar un ser humano, y ante cualquier pérdida tenemos dos caminos igual de difíciles: un camino es quedarnos en el dolor y la depresión, que es muy difícil. Y el otro es el camino del amor, la compasión la solidaridad y ayudar a otras personas que también sufren”.

“Los dos caminos son igualmente difíciles, pero por mi hijo elegí que siempre voy a elegir el camino del amor, porque eso fue, es y será Bautista para mi”, resume Fabiana sobre su libro y finaliza dejando su mensaje: “Por todo eso, con este libro pretendo ayudar a todas esas personas que estén sufriendo la partida de un ser querido. Con paciencia esperanza y profundo amor, se puede salir adelante y llevar una vida plena de sentido, en honor a ese hijo que será siempre lo más importante”, finalizó.

(VAE)