Comunicaciones vuelve a los entrenamientos

A Comunicaciones le queda por jugar seis fechas para culminar la fase regular. Hoy el equipo mercedeño marcha en el décimo tercer lugar con un registro de 13 triunfos y 19 derrotas.

El programa de partidos que dio a conocer la Asociación de Clubes contempla estos encuentros durante el mes de marzo.

Viernes 12: Platense vs. Comunicaciones

Sábado 13: Comunicaciones vs. Obras

Martes 16: Ferro C. Oeste vs. Comunicaciones

Miércoles 17: San Lorenzo vs. Comunicaciones

Sábado 20: Boca vs. Comunicaciones

Miércoles 24: Comuniaciones vs. Libertad.