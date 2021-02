Feria de microemprendedoras, desfile y música en la ex Casa Martínez

En el marco de las actividades organizadas por el Gobierno de la Provincia, a través del Instituto de Cultura, en el marco del Mes de la Mujer, se realizará una feria de microemprendedoras correntinas. Tendrá lugar los días viernes 5 y sábado 6 de marzo en el patio del Museo de Arqueología y Antropología, ex Casa Martínez (Quintana 971).

La iniciativa se denomina “Mujeres reales-Kuña Teete”, feria de microemprendedoras. Dará inicio el viernes 5, a las 18, con la exposición de una gran variedad de productos elaborados por las emprendedoras que participan de este evento y con la charla “La mujer de Corrientes. De fines de siglo XIX a los años treinta del siglo XX”, a cargo de la licenciada María Gabriela Quiñonez, docente e investigadora de la Facultad de Humanidades de la Unne.

A las 19, se proyectará el documental “La moda en el siglo XX” y el cierre de la primera jornada será con la actuación de Anísima (Ana Fariña), la artista plástica y cantautora que interpretará temas propios. Entre ellos, una versión de “Corrientes soñadora” de Rodolfo Seoane Riera, que es el motivo de la Colección Cápsula que presenta en el stand y algunos covers de otros cantautores como Fernando Cabrera. El sábado 5, a las 18, se habilitará nuevamente la exposición y venta al público y a las 20 se llevará adelante un desfile de las emprendedoras participantes. Finalmente, a las 20.30, habrá un cierre musical para el disfrute de todos los presentes.

La feria será con acceso libre y gratuito, requiriendo el cumplimiento de los protocolos sanitarios correspondientes, que incluye el uso de barbijo y el distanciamiento social.

Dulce Mora

Somos Noe y Norma. Somos Dulce Mora, la pandemia nos obligó a reinventarnos y así nació el “Almacén de velas y algo más”, una pasión que nos encontró soñando y creando. Hoy es una satisfacción llegar a cada hogar y acompañar distintas situaciones de cada persona que nos elige.

Salva Tierra Tienda Sustentable

Somos Natalia Alvez y Carla Salvatierra. Nuestro emprendimiento se llama Salva Tierra Tienda Sustentable, por ahora solo es online y comercializamos productos sustentables, en especial cosmética natural elaborada con ingredientes naturales, libres de químicos innecesarios para nuestro cuerpo, libres de conservantes y de crueldad animal.

Nuestra idea parte de usar productos naturales de manera que generemos la menor cantidad de desechos posibles. Ofrecemos algunos productos que no tienen empaques plásticos y otros que vienen en frascos de vidrio, metal, plástico que son retornables, reutilizables. Nuestro lema es “cuidemos nuestros dos hogares: nuestro cuerpo y nuestro planeta”. Contacto: facebook.com/salvatierratiendasustentable

instagram.com/salva.tierra.sustentable

Yaya Active Wear

Aldana Yaya es diseñadora de indumentaria y textil, y actualmente reside en la ciudad de Saladas. Hace 3 meses nació Yaya ActiveWear, con la idea de brindar ropa cómoda, deportiva, para gente activa.

Las estampas son diseñadas, exclusivas de la marca y las prendas están pensadas y confeccionadas para todo tipo de cuerpo, porque su material así lo permite.

En Instagram la podés encontrar como @yayactivewear y en Facebook @yayaactive

Mohana Accesorios

Nació hace 2 años dedicado exclusivamente a accesorios que marcan tendencia. Todo está pensado para aquellas mujeres que consideran a sus accesorios complementos claves para su look. Ese detalle que te hace especial.

Se dedican a la venta de accesorios de varios materiales: plata 925, acero blanco y acero dorado en todas sus versiones

Biloba: macetas

Hacemos macetas de cemento que luego pintamos a mano. Se pueden elegir con planta o sin plantas. La emprendedora a cargo es Almudena Vargas Gómez.

CraftFactory

Elaboramos diversos productos artesanales creativos y originales enfocados a la decoración y a la moda.

Correntinas Soñadoras

Una colección cápsula de Anísima & Yama Prieto, de objetos de diseño de autor para la decoración del hogar inspirada en la canción “Corrientes Soñadora”, del autor Rodolfo Seoane Riera. Somos Anísima, artista visual, diseñadora gráfica e ilustradora y Yama Prieto, diseñadora de indumentaria; ambas correntinas, emprendedoras y soñadoras, quienes nos unimos bajo el ala de nuestras profesiones para llevar adelante un proyecto colaborativo de diseño cuyo contenido son estampas originales con motivos ilustrados de Corrientes, aplicados a la confección textil.

Bosso

Bosso nace en mayo del 2020 en plena pandemia, creando los barbijos más cancheros y cómodos para salir a la calle y cumplir con las nuevas normas protocolares. Hoy a 9 meses, nuestros propios clientes nos incentivan a seguir creando y agregando nuevos productos como decoración para el hogar, almohadones, manteles, caminos de mesa, individuales, platos de sitio y velas que acompañan a nuestro producto estrella que son los tapabocas.

“República de Corrientes”

República de Corrientes es un mapa ilustrado único y original de gran formato para aprender pintando o decorar tu hogar como pieza de arte, con los verdaderos íconos, leyendas y paisajes correntinos. Su autora es Anísima, Ana María Fariña Núñez, artista, ilustradora y diseñadora gráfica correntina. La idea de ilustrar mapas y láminas surge del sueño de Papiros e Iberia Industria Gráfica. Roberto Villalba es el escritor que da el cierre de oro con sus versos. Un recorrido por Corrientes pensado para chicos y grandes. Hecho por correntinos para que conozcas más “nuestro país”.

Yaguaretesa

Es un emprendimiento creado por una familia de mujeres emprendedoras, que ofrece artículos de decoración y accesorios hechos a mano con técnicas tradicionales (en telares, crochet y tricot) y materiales contemporáneos, reciclados de desechos de empresas textiles de la zona (totora). Apuntamos a la sustentabilidad ofreciendo productos hechos a mano, durables, de calidad y de utilidad, para quienes buscan comodidad en objetos que tengan valor artesanal, sustentable y sostenible con diseño contemporáneo.

Decomors

Decoración de microambientes, almacén de microdetalles. Apreciar estos objetos es amor a primera vista. Nombre de la responsable del emprendimiento: Jessica Morales.

Be Sea Cerámica

“Soy Be Sea, les voy a contar un poquito de la marca. Siempre quise aprender y nunca tenía tiempo, ni el lugar donde me enseñaran, comencé a investigar, miraba muchos videos. Aclaro que amo las manualidades, es algo que me da esa paz que no tiene palabras para describirla. Así, tuve la suerte de mudarme a Córdoba y comenzarlo como hobbie. Fue poco el tiempo, pero creo que la cerámica es algo de todos los días, como todo. Aprendés investigando, leyendo, y probando”.

Besea se inspiró en el mar, es un recuerdo muy importante para mí y es algo que quiero tenerlo presente todos mis días, así que lo llevé a un nombre y en conjunto a las piezas que voy armando. La cerámica me desconecta y hoy lo tengo como pasión y a su vez es un trabajo. Hago vajillas de todo tipo, para que cada hogar tenga algo exclusivo y artesanal.

Lavia

Lavia es un emprendimiento de indumentaria que se enmarca dentro del slow fashion. Trabaja con un formato pre-order, es decir, que las prendas se hacen en su mayoría a pedido. También exploramos el concepto upcycling, es decir que hacemos una reutilización creativa de materiales de descarte para fabricar nuevos productos y así crear mayor valor y disminuir los desechos lo mayor posible. Responsable del emprendimiento: Agustina Petriette.