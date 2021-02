Operativo: secuestraron 24 motocicletas y demoraron a 5 personas

Secuestraron varias motocicletas, una de ellas robada, y demoraron a cinco personas en diferentes operativos de contralor en los barrios San Martín, Ex Aero Club y Pío X.

Conforme a lo dispuesto por la Subsecretaría de Seguridad de la Provincia y planificado por la Dirección de Planeamiento y Operaciones con directivas emanadas de la Jefatura de Policía, el lunes, alrededor de las 18, se dio inicio a los operativos de contralor, que se extendieron hasta pasadas las 21.

Participó el personal policial dependientes de la Comisaría 3ª; del Dpto. de Distritos Policiales y Unidades Operativas; Patrulla Motorizada; los distintos Grim (II, III y V); del Destacamento San Marcos y de los grupos especiales GTO e Infantería; contando también con la colaboración de personal de Tránsito municipal.

En la oportunidad se procedió al secuestro preventivo en la vía pública de un total de 24 motocicletas por no contar con las documentaciones que acrediten fehacientemente la propiedad, de las cuales 20 fueron trasladadas a la Dirección De Tránsito y 4 motocicletas fueron llevadas a la comisaría jurisdiccional.

Asimismo, se demoró a 5 personas por diferentes motivos, entre ellas un hombre de 30 años, demorado por llevar consigo una rueda de una motocicleta de 110 c. c., quien no pudo justificar fehacientemente la propiedad y/o procedencia de ese objeto.

Por tal motivo, este hombre y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente, al igual que las demás personas demoradas, que fueron trasladadas también a la Comisaría Tercera, donde se prosigue con los trámites y diligencias de cada caso.

(NG)