Sarlo habló de vacunas en la Justicia y la desmintieron

La escritora Beatriz Sarlo declaró ayer en Tribunales que una oferta de vacunarse contra el coronavirus le había llegado en enero último “desde la provincia de Buenos Aires, a través de la esposa del gobernador”, Soledad Quereilhac, una circunstancia que oportunamente mencionó como “por debajo de la mesa”. El gobernador Axel Kicillof y su pareja desmintieron a la intelectual.

Horas después de declarar en Comodoro Py, Beatriz Sarlo se refirió al ofrecimiento que recibió para aplicarse la vacuna contra el coronavirus en enero pasado. “Cualquier cosa que sale de los protocolos legales comienza siendo por debajo de la mesa”, expresó la ensayista.

“Cualquier cosa que sale de los protocolos legales comienza siendo por debajo de la mesa. Y después se la puede vestir diciendo ‘mirá todos estos se vacunaron, creen en la vacuna’”, aseguró Sarlo en “Radio con vos”.

Y remarcó el contexto en que recibió la propuesta, en la que involucró a la esposa de Axel Kicillof: “Repito, corresponde al período en que la vacuna era mirada con desconfianza”.

En el inicio de la entrevista, Sarlo explicó con relativa calma los detalles del ofrecimiento, que le llegó cuando el Gobierno evaluaba una campaña de concientización sobre la Sputnik V: “Fue una campaña pública que a mí no me llegó con las formas de una campaña pública, que debe seguir ciertas fórmulas. Yo no recibí un mail así”.

La versión del Gobierno

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof dijo ayer que “es mentira” que le hayan ofrecido a Sarlo vacunarse “por debajo de la mesa” y explicó que fue invitada como parte de la campaña de concientización que él mismo anunció el 26 de enero para generar confianza en la vacuna contra el coronavirus, pero que finalmente nunca se concretó. “Es un ataque absolutamente canalla contra mi esposa y mi familia”, dijo.

El mandatario salió a hablar luego de la declaración de Sarlo ante la jueza María Eugenia Capuchetti por el caso del “Vacunatorio VIP” en el Ministerio de Salud de la Nación. La ensayista fue citada por haber dicho en televisión que había recibido una propuesta para vacunarse “por debajo de la mesa”. Ayer, en sede judicial, explicó que recibió un mail del editor de Siglo XXI, Carlos Díaz, para sumarse a la campaña por invitación de Soledad Quereilhac, la esposa de Kicillof. Y adjuntó incluso los emails que intercambiaron y que muestran que no hubo ninguna irregularidad.

“Mi esposa (por Soledad Quereilhac) no ofrece vacunas, no se vacunó nadie de mi familia.

Lo que titulan algunos medios es mentira y una campaña horrible y de odio hacia mi familia”, disparó el mandatario en diálogo con TN y contó que Sarlo fue invitada como parte de la campaña “Yo pongo el hombro” que anunció el 26 de enero en Villa Gesell. Ese día, el mandatario contó en conferencia de prensa que invitarían a cien referentes de la cultura y el deporte, entre otros, a que se pusieran la vacuna y generaran confianza en la Sputnik V, en medio del clima de desprestigio que buscaban imponer la oposición y algunos medios.

(JML)