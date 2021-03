Del Potro: “Quiero volver y los Juegos Olímpicos son una gran motivación”

El tenista Juan Martín Del Potro aseguró ayer que quiere volver a la actividad, mientras se recupera de una insistente lesión en la rodilla derecha, y que “los Juegos Olímpicos son una gran motivación” para ese objetivo.

“Este es mi año y los Juegos Olímpicos me tiran para adelante, es una motivación que tengo. Lo tengo entre ceja y ceja y por más que el cuerpo se ponga grande me siento con el ánimo de afrontarlo”, manifestó Del Potro en rueda de prensa desde el patio de la Ciudad Cultural Konex de Buenos Aires, donde recibió un reconocimiento por su labor en tenis.

“La realidad me marca que me está costando en la recuperación. He probado muchos tratamientos tradicionales, alternativos, y no pude volver. Desde lo emocional cuesta mucho, me duele hasta ver los partidos de tenis por televisión, trato de manejarlo lo mejor posible, tengo mis altibajos, pero todavía siento algo adentro mío y la sigo peleando”, aseguró el tandilense.

En todo este tiempo de recuperación, luego de haber pasado por tres operaciones en la rodilla desde octubre de 2018 y con el reciente fallecimiento de su padre de por medio, Del Potro también pensó en el retiro.

"En algún momento se me cruzo dejar, muchas cosas se me cruzaron. Esa opción está dando vueltas sobre mi, pero me agarró de eso que siento adentro y hoy trato de potenciar esa mínima energía positiva que tengo y no bajar los brazos, quiero volver a jugar al tenis, pero veré cómo puedo hacerlo", señaló el integrante del equipo nacional campeón de la Copa Davis en el 2016 al aire libre en la zona de prensa organizada por el Centro Cultural Konex.

Del Potro enfatizó que si concreta su vuelta lo hará por su madre y hermana. "Ese momento me lo merezco por la carrera que tuve y porque cuando estás en actividad te cuesta disfrutar, hoy si vuelvo será para disfrutar".

Por último, agradeció a los premios Konex por la distinción: "siempre es lindo recibir un premio al reconocimiento. Hace poco perdí a mi papá y me estoy acomodando, a recuperar mi vida normal y con mucha ilusión de volver al tenis, aunque me cuesta y la rodilla me falle mucho, pero todavía no puedo cerrar mi historia, siento que tengo algo más por dar entonces lo sigo intentando".