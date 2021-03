Mujer desaparecida en Goya: se sumó un equipo especial de búsqueda

MatildeEspíndola desapareció el 11 de marzo en Goya hoy se sumó la División de Canes K-9 de la Policía de Corrientes para reforzar la búsqueda de la mujer de 54 años.

En los días anteriores los familiares y amigos rastrillaron la ciudad para encontrarla.Su hijo radicó la denuncia policial y se activó el operativo.

De acuerdo con información de medios locales, el recorrido se inició a primeras horas de la mañana en el barrio Santa Lucia, donde la mujer tiene su domicilio. El operativo policial de la división canes, también tiene previsto recorrer la zona del barrio San Cayetano, donde habitualmente se traslada con sus familiares.

De acuerdo con testimonios de sus allegados, Matildesalió de su domicilio durante la madrugada del jueves y no volvió a su casa. "Yo me levanté a las 6 de la mañana y ella ya no estaba", le dijo a ellitoral.com.ar la sobrina, Dahiana Retamozo.

Según contó, Matilde tiene el cabello suelto de color negro y salió descalza, con una remera celeste, pantalón azul y sin anteojos.

"Ella sufre de ansiedad y es depresiva", señaló Retamozo, quien detalló que anoche no tomó su medicamento, "que es para dormir".

Ante cualquier información, quienes puedan colaborar deben comunicarse a los teléfonos 3777-553807 o 3777-677816 o acercarse a la comisaría más cercana.