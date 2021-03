Arroyo: el objetivo “es transformar los planes sociales en trabajo”

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dijo que el objetivo de su gestión es “transformar los planes sociales en trabajo”, y consideró que en la actualidad, “la mayor preocupación” de los sectores populares pasa por “el precio de los alimentos”.“El objetivo es transformar los planes sociales en trabajo. Queremos que las personas que reciben una ayuda trabajen. Es un sistema en el que estamos trabajando”, señaló Arroyo en declaraciones al canal C5N.

El funcionario consideró que comienza a verificarse mayor actividad económica en los barrios, y que en la sociedad argentina “la gente claramente quiere trabajar”.

“Hoy, en los barrios hay alegría por la vacuna y preocupación por los precios de los alimentos. Hay más actividad económica pero el problema es lo que rinde la plata. No se puede decir que Argentina sea una sociedad en la cual la gente no quiere trabajar. Eso no se puede afirmar”, remarcó.

(JML)