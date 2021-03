Otorgaron la libertad al único detenido por el asesinato de Exequiel Insfrán

Liberaron al único detenido por el asesinato de Exequiel Insfrán, el joven de 20 años que murió el pasado 12 de diciembre tras recibir una puñalada. Se trata de “Serrucho” Centurión, quien esperará el juicio en libertad. Lo resolvió el Tribunal de Revisión de la ciudad de Mercedes.

“Los resultados no fueron favorables porque nosotros no esperábamos que el Tribunal de Revisión hiciera lugar a la impugnación de la defensa, esgrimimos en la audiencia que la continuidad de la prisión preventiva iba a asegurar la realización del juicio, no obstante, este se va a llevar a cabo obviamente, pero ante un hecho tan aberrante como es la muerte de una persona, creo que una de las formas era la continuidad de la prisión preventiva”, declaró ante la prensa Leticia Abraham, abogada de la familia Insfrán.

“El imputado recupera su libertad, pero que la sociedad sepa, al igual que los papás (de Exequiel) que el juicio se va a llevar a cabo, y esto no significa que el imputado no reciba, ante una eventual condena, la pena que le corresponde”, sostuvo la profesional, remarcando que “el delito que se le endilga al imputado es uno de los más graves que prevé nuestro ordenamiento penal, por eso hoy estoy totalmente en desacuerdo con la resolución del Tribunal de Revisión porque considero que en cuanto a este delito debería permanecer bajo prisión preventiva”.

Consultada respecto de los argumentos señalados por el Tribunal de Revisión por los cuales el imputado recuperó su libertad, la abogada indicó que “los fundamentos del tribunal fueron que no se veía ninguna obstaculización de que el juicio se lleve a cabo estando él en libertad. Hablaron de hechos nuevos, y yo me pregunto: ¿qué hechos nuevos podrían haber estando él en prisión preventiva?”.

En relación al fiscal, señaló que “tuvo una buena exposición en cuanto a los motivos que alegó en esta audiencia, incluso yo me adherí, él pidió la extensión de la prisión preventiva por un término de 70 días, demostró que el término fijado por la señora jueza de Garantía subrogante de 30 días no alcanzaba para la realización del juicio. Hizo un conteo además, ahora pasamos a la etapa de la acusación, se le va a dar un plazo a la defensa para que haga el control de pruebas, y de ahí recién vamos a llegar al juicio. El juicio se va a llevar a cabo, yo creo que ante un hecho aberrante, esto no va a obstaculizar la investigación”.

“La libertad al único imputado en el caso la otorga el Tribunal de Revisión de la ciudad de Mercedes. El juzgado de Monte Caseros no tiene nada que ver, la señora jueza de Garantías estableció la continuidad por un término de 30 días, que yo en su momento -y esto quiero aclarar- le dejé librado al criterio de la jueza, que fije un término, nuestro código procesal en ninguno de sus articulados establece un término en cuanto a la prisión preventiva, no hay; en este momento es un criterio que está siendo usado por los jueces, entonces esta querella solicitó oportuno, atento a esa normativa vigente dejarlo a criterio de la jueza de Garantía, ahí fue que determinó 30 días, pero, no obstante eso, yo consideré oportuno impugnar, para que la sociedad entienda, como los papás de Exequiel, significa apelar en nuestro código viejo, que se debe hacer en la misma audiencia que se llevó a cabo para resolver la prórroga, la prisión preventiva y ¿por qué impugné? porque consideré que ese plazo de 30 días no nos modificaba la situación en cuanto a los plazos, el juicio se va a hacer, se va a efectuar, de eso estamos seguros, ante una eventual condena pediremos el máximo de la pena indudablemente, contamos con las pruebas suficientes, eso es indiscutible pero hoy el imputado lamentablemente está en libertad. Lo que la querella va a solicitar es la protección de las víctimas indirectas, que en este caso son los padres de quien fuera en vida Ezequiel Insfrán”, concluyó.

(NG)