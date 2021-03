Elecciones: comenzaron las inspecciones en las escuelas para habilitar 2.500 mesas

Ante las elecciones nacionales, provinciales y municipales que se realizarán durante el 2021, desde la Junta Electoral informaron que avanzan con la inspección de escuelas. Se estima que serán 2.500 mesas en toda la provincia. Además celebraron el análisis del protocolo en la sesión de Consejo Consultivo de Partidos Políticos pero se apeló que se incluya a la Justicia Electoral Nacional.

El presidente de la Junta Electoral, Gustavo Sánchez Mariño, dialogó con Radio Sudamericana y se refirió a las elecciones en Corrientes en medio de la pandemia. Sostuvo que será “un gran desafío. La Cámara Electoral Nacional desde el año pasado ya comenzó a hablar de esto y después tuve conocimiento de un documento del Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) que trata sobre la manera en que se han hecho las elecciones en otra partes del mundo”.

Y en este punto, vale considerar que el documento del Cippec fue analizado la semana pasada en el Consejo Consultivo de los Partidos Políticos de Corrientes en la Legislatura. Y tras esa sesión se conformó una comisión de enlace integrada por siete representantes de los casi 40 que conforman el órgano, solicitarán esta semana audiencia con el Comité de Crisis provincial y la Junta Electoral para avanzar en un protocolo de bioseguridad de cara a las elecciones nacionales, provinciales y municipales a realizarse este año.

“Estoy muy contento porque los partidos políticos recogieron el guante y se reunieron en la semana (por la sesión del Consejo Consultivo)” dijo y sugirió que “también incluyan a la Junta Electoral Federal porque en Corrientes también se van a llevar elecciones nacionales”, celebró Sánchez Mariño.

En cuanto al posible costo de las elecciones, Sánchez Mariño comentó que “en septiembre del año pasado ya elaboramos un presupuesto, que lo elevamos al Superior Tribunal para que después mediante la presentación del Ejecutivo Provincial sea tratado en la Legislatura”.

Recomendaciones

El presidente de la Junta Electoral aclaró que a pesar de la pandemia “no podemos dejar de ir a votar. El no tener elecciones o no votar no es una elección. Todos sabemos la importancia que tiene elegir a nuestras autoridades y más en Corrientes, donde el correntino es altamente politizado en su pensamiento” y luego acotó que “tenemos altos niveles de votación desde comenzó la democracia”.

“La pandemia provoca un gran desafío y queremos que las elecciones sean lo más normal posible”, resaltó. En cuanto a las medidas que vienen siendo analizadas, Sánchez Mariño dijo que “la recomendación del informe es la duplicación de la cantidad de escuelas. En vez de 20 mesas vamos a tener que tener 10 mesas” y aclaró que “si se incorporan otros lugares como clubes van a implicar una inversión económica muy grande”.

Y dado que en algunos circuitos electorales populosos ya se utilizan todas las escuelas, desde la Junta Electoral no descartan avanzar con una descentralización en este sentido. “Nada se descarta, pero el presupuesto presentado incluye las elecciones en los colegios, ya hemos dado a conocer esta situación al Ejecutivo y han tomado razón de eso”, aclaró.

Y como lo había anticipado El Litoral, Sánchez Mariño informó que “como lo está haciendo el Juzgado Federal nosotros también estamos haciendo inspección de escuelas”, dijo al ser consultado si alcanzaban los establecimientos de la provincia. “En toda la provincia son 2.500 mesas, tendremos que recurrir tal vez a los colegios privados”, remarcó.

En cuanto al personal que se requerirá, comentó que “en Corrientes, por suerte, hemos bajado muchísimo el ausentismo de los presidentes de mesa. Ahora tenemos un ausentismo del 10 por ciento” y recordó el pedido de vacunación para todos los operadores electorales. “Sería ideal que por lo menos el grupo duro esté vacunado”, señalo.

“Hay unas 500 personas trabajando junto en el recuento de votos en la Legislatura, pero por suerte tenemos la experiencia del 2019 donde se pusieron las mesas en el patio de la Casa de Gobierno y se trabajó bien”, recordó al ser consultado sobre el escrutinio.

En este marco, también destacó la importancia de los fiscales de los partidos políticos dentro de los establecimientos educativos pero aclaró que van a tener que respetar las medidas sanitarias dispuestas y las que se decidan. “Los partidos políticos deberán proveerle los elementos de higiene y la Junta Electoral también lo hará con todo el personal”, indicó. “A la capacitación habitual se sumará la de covid, pero por suerte en este sentido este año ha sido un tema obligado de los medios de comunicación”.