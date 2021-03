Cambá Cuá mantuvo al técnico y renovó el plantel con juveniles

A menos de tres semanas para el inicio del torneo Oficial de primera división de la Liga Correntina, los equipos capitalinos se preparan para la vuelta a la competencia luego de un 2020 sin actividad, a raíz de la pandemia del coronavirus.

Uno de los clubes que viene trabajando en la pretemporada en el predio del Tekové Potí es Cambá Cuá, el último campeón del torneo doméstico en 2019, que en la víspera inició su cuarta semana de preparación con sesiones en un gimnasio.

El cuerpo técnico del Rojo sigue conformado por el DT, Walter Zacarías, el ayudante de campo, Juan Céspedes, y el preparador físico, Ricardo Chena.

Después de haber participado sin mucha repercusión en el torneo Regional Federal Amateur, Cambá Cuá afrontará el certamen liguista con un plantel que tendrá mayoría de jugadores jóvenes, y si bien muchos ya cuentan con experiencia, el promedio de edad no supera los 30 años.

La base en la que se sustenta son jugadores con mayor rodaje, como el capitán, Gustavo Ojeda, Hernán Coronel, Jorge Almirón, Cristian Montiel, además de los arqueros, Cristian Lator y Nahuel Vallejos.

Entre los refuerzos que llegaron se encuentra Daniel Gómez, que llegó de Lipton, club que decidió no participar del torneo, y Enzo Ayala, quien viene como goleador de Mandiyú y principal artillero del último torneo. Entre los que ya no estarán en Cambá Cuá durante esta temporada se encuentran Hugo Herrera, Fernando González, Sebastián González, César Solís, Diego Monzón, Rodrigo Valdovinos, Javier Páparo, que había vuelto como refuerzo para el torneo Regional Federal Amateur, y Adrián Acevedo, quien por ahora no forma parte de la plantilla, aunque existe la posibilidad que vuelva a vestir la camiseta del equipo.

La idea con la que se encaró la conformación del plantel para esta temporada es promover y dar rodaje a los juveniles del club, apoyados en futbolistas de experiencias, sin renunciar al objetivo de pelear por el campeonato.

Desde el Departamento de Prensa se informó que en los próximos días se verá la posibilidad de jugar algunos encuentros amistosos ante otros equipos capitalinos.

Cabe recordar que Cambá Cuá integrará la Zona A del campeonato junto a Mandiyú, Deportivo Empedrado, San Jorge (en alianza con Popular), Boca Unidos Rojo e Invico, equipo éste último con el que jugará por la primera fecha.

