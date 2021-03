Crítica sobre “Margarita en la oscuridad”

Colaboración Natalia Schejter –teatroenelnea.blogspot.com

Margarita es una empleada doméstica que vive con su patrona y a su merced. Cuando Doña Margot muere, lejos de liberarse, Margarita se va a vivir a la estancia del hijo de la difunta patrona, en una situación de esclavitud que se profundiza en el baúl del auto en el que la trasladan de casa en casa, durante el aislamiento social obligatorio. Margarita vive en la oscuridad pero tiene algunas armas para defenderse, entre ellas, las palabras.

La dramaturgia es de Susana Bernardi, la actuación de Karen De Micheli, la música en vivo de Carlitos Pereyra Larrea y la dirección de Luigi Serradori. “Margarita en la oscuridad” fue montada y filmada en Monte Caseros, en la sala del Grupo de Teatro Raíces.

Estas correntinas y correntinos realizaron una puesta en escena atractiva, que los espectadores podemos ver, con buena calidad de imagen y sonido, de manera audiovisual en la plataforma del Instituto Nacional del Teatro. La escenografía de marcos coloridos iluminados por Ariel Courtis, funcionan como ventanas que nos dejan espiar lo que sucede en el interior de Margarita. La combinación justa de oscuridad y luz, acompaña la esperanza que encuentra la protagonista en una carta incompleta, un diccionario y un periodista. El músico tocando en vivo, sentado al fondo dela escena y los planos generales del escenario, ayudan a conectar con la teatralidad a pesar de que estamos en casa, mirando a través de los dispositivos rectangulares.

Hace 30 años el grupo de Teatro Raíces estrenó en Monte Caseros “Dionisia la menora”, un texto de Mauro Santamaria que en aquella oportunidad interpretó Susana Bernardi. Fueron a participar del Festival Internacional de Teatro en La Habana, Cuba y recorrieron numerosos escenarios de nuestro país. Sin embargo, cabe recordar que a un mes y medio del estreno en Monte Caseros, la obra fue censurada en la capital provincial mediante una resolución de la Subsecretaría de la Provincia firmada por el Subsecretario de Cultura Dr. Edwin R. Harvey, alegando, en plena democracia, que su contenido era muy fuerte para la ciudadanía.

Este recuerdo viene a cuenta de que Margarita y Dionisia de alguna manera están dialogando. Ambas son esclavas domésticas y sexuales, como tantas mujeres en nuestra provincia, ayer y hoy. Margarita fue arrancada de su madre -militante de las Ligas Agrarias Correntinas-, durante el último golpe de estado y fue apropiada por esa familia que la esclavizó. Dionisia tampoco pudo elegir. Es analfabeta, vivía en el campo y fue entregada a su patrona por su familia; la sociedad en su conjunto la silenció, por mujer y por pobre:

“(…) Ella nomá me leía, seguramente alguna parte me mentía, bueno, qué ta podía deci yo, si mamá angá la pobre también mandaba a escribí la carta por otro, andá sabé lo que quería mandá a decí mamá, y qué es lo que escribía el otro...y qué lo que me leían a mí.”