Reiteradas apariciones de anacondas en la costanera de Corrientes

Una anaconda amarilla o curiyú sorprendió ayer a los transeúntes en plena avenida Costanera General San Martín de la ciudad de Corrientes, al intentar refugiarse en alguno de los edificios. Se suma a otro ejemplar de la misma especie que también fue rescatado el jueves en Punta Tacuara.

“Se la chequeó y no presenta ninguna lastimadura”, dijo ayer a El Litoral el biólogo Eric Pelozo, del Centro de Conservación Aguará, antes de liberar a la curiyú en una área protegida. “Habían dicho que le pasó una camioneta por encima, pero después de auscultarla no se vio ninguna herida externa. Se hace una translocación y no es necesario que ingrese al Centro Aguará”, detalló Pelozo.

Los dos rescates los realizó un integrante del Proyecto Ñacaniná y en el primer caso, el del jueves en Punta Tacuara, fue liberada inmediatamente. En la aparición de ayer colaboró también la Guardia Urbana de la ciudad.

Desde el Proyecto Ñacaniná, una asociación proteccionista de anfibios y reptiles, explicaron a este diario que las curiyú tienen hábitos acuáticos y suelen subir a la costa para refugiarse, descansar o cazar.

Suponen que en el caso de la serpiente encontrada ayer, se habrá inundado su refugio, por lo que el animal se vio obligado a llegar hasta la vía pública. Las anacondas son serpientes constrictoras y no son venenosas. La amarilla es más común en esta región, conocida también como curiyú.