Volvió Juana Viale con la mesa de Mirtha: el minuto a minuto

Juana Viale volvió a la tele al frente del mítico programa de Mirtha Legrand. Por segundo año consecutivo, la actriz retomó la conducción de La Noche de Mirtha, por El Trece, en reemplazo de su abuela que vive resguardada del covid-19 y a la espera de que le apliquen la segunda dosis de la vacuna Sputnik V. Como había adelantado Nacho Viale, productor del programa, el debut de este año se emite desde un nuevo estudio: La Corte, que tiene 500 metros cuadrados y una escenografía totalmente renovada.

21.33 “Bienvenidos a otro ciclo. Con mucha buena energía. Estamos en una casa nueva que ya la van a ver, porque es increíble. Estoy re nerviosa para variar. No me acostumbro a esto. Quiero empezar agradeciendo. No me voy a emocionar... A mi abuela, la señora Mirtha Legrand, que está esperando su segunda dosis, por supuesto. A todo mi equipo nuevo de trabajo, porque nos mudamos estamos en La Corte. A Martín Bossi, hermoso ser humano. A mi novio y amigos”, aseguró y mostró su vestido celeste con perlas en las mangas y bijouterie de Gino Bogani.

21.39 “Mi princesita, nunca sabrás lo mucho que te quiero”, aseguró Juana Viale con la voz quebrada al leer la tarjeta en las flores que le mandaba su abuela, Mirtha Legrand, y mostró el living y la mesa dónde recibirá a sus invitados, Martín Bossi, Matías Martin, Darío Barassi y Diego Leuco.

21.47: Luego de bromear sobre los diferentes looks y aflojar los nervios del debut, Martín Bossi reveló el acuerdo que hicieron en la previa con Darío Barassi: “No se habla de política, de vacunas ni de religión. Cada vez que Leuco hable de eso, todos bajamos la mirada al plato”. Sin embargo, el periodista de Radio Mitre contraatacó: “El jueves estuvimos con Juana en la radio y le dije que no íbamos a tocar temas políticos”, admitió.

21:49: “Vamos a lo más importante de este programa: la comida”, anunció la conductora para dar paso a Jimena Monteverde. Vestida de blanco “-parezco Michael Jackson, bromeó-” la chef presentó el menú de la noche. De entrada, una terrina de choclo; de plato principal, bondiola braseada con verduras de estación, y tres variedades de humus para Juana, que es vegetariana. Para el postre, créme brûlée de dulce de leche.

22.00: Juana contó que perdió el celular hace tres meses y que desde entonces permanece incomunicada por esa vía. “Estoy pensando en volver al sapito”, admitió en referencia a los viejos telefónos con tapa, mientras los invitados no podían creer lo que escuchaban. “Estás loca, Juana”, sentenció Barassi. “Eso se llama ‘lo escondiste’”, bromeó Martin, pero la conductora hablaba muy en serio. “Me comunico por las redes, mi hija Ámbar maneja el Instagram aunque no responde los mensajes privados. Y después, teléfono de línea y mail”, aseguró en modo retro. El que no está muy contento es su hermano Nacho, productor general del ciclo: “Me dice no da más no tener teléfono”, reconoció.

22.07: Diego Leuco contó que la política no lo apasiona. “Me gusta la conducción… Hacer un programa de entretenimientos. Disfruto más esto que hablar de política”, aseguró el periodista. Además, agregó que le gusta imitar y con Martín Bossi se puso a hacer de Hugo Moyano, mientras el actor –en la piel de Mauricio Macri–, se quedaba helado. ¿Más? Se metió en el personaje de Luis Majul y deslumbró. “Acabo de arruinar mi carrera de periodista, tengo que entrar a esto”, aseguró Leuco al terminar de hacer su personaje y mientras lo evaluaba Bossi. “Ahí hay una veta”, gritó Juana después de que se animara a ser Fito Páez.

23.13: Darío Barassi contó que se recibió de abogado con honores. “Soy muy estudioso. Laburé bastante de abogado”, detalló.

22.14: Matías Martin contó que en terapia venía hablando del tema de casarse y que después de un cumpleaños suyo le dijo a su mujer, Natalia Graciano que se quería casar, y ya van 16 años. “Los que sobrevivimos a la cuarentena… No está hecha la cuarentena para vivir 24 por 7”, reflexionó poco después de que Juana Viale le proponga a Martín Bossi, en clave de broma, tener un hijo juntos.

22.19: De nuevo pasó Jimena y aseguró estar contenta con su cocina nueva. Presentó una bondiola con verduras de estación. Entonces, con total naturalidad y ante un comentario de los comensales, se llevó los platos de sitio y dejó directamente el plato con la comida, porque el juego entre la vajilla hacía un movimiento que les molestaba para comer.

22.23 “Hubo una vez que dormimos juntos”, contaron con complicidad Juana y Bossi, haciendo gala de la amistad que los une. Y detallaron: “En la misma cama. Éramos tres, pero no pasó nada”. Entonces llegó la hora de hablar de teatro y el actor instó a que el público vuelva a las salas.

22.28: Matías Martin relató cuando se tomó un vuelo y le tocó compartir fila con Nelson Castro y su madre. Entonces alguien al lado suyo se desmayó y él llamó a Nelson, que es médico, que en cuatro patas ayudó al paciente, secundado por Matías y “lo revivió como un súper héroe”.

22.31: Leuco rememoró cuando con Fede Bal, su ex compañero de colegio, hacían trucos de magia. “Trabajé algún tiempito de mago”, detalló el periodista y para sorpresa de los comensales, sacó dos mazos de cartas que puso sobre la mesa. Le pidió a la conductora que chequeara cómo estaba uno de los dos mazos y mezclara las cartas. Lo siguieron el resto de los invitados. La clave fue que seleccionaran algunas y se las quedaran, para que finalmente Juana eligiera una carta y se la quedara. Resultó ser un 6 de pick. Entonces, Leuco volvió al otro mazo que había traído y aseguró que antes de ir al estudio había hecho una predicción seleccionando una carta, que dejó dada vuelta. Si la magia funcionaba, debía ser igual a la que Juana agarró, después de que mezclaran sus compañeros. Y efectivamente, lo logró: cuando la conductora la dio vuelta, también era un 6 de pick.

22.49 “Necesito que me acompañen todos a la cocina”, dijo Juana y después de satinizarse todos pasaron al bellísimo espacio de Jimena Montenegro. Entonces Bossi quiso llevarse productos de la alacena, ante los retos de los presentes. La consigna era simple: sopletear los postres y que luego cada uno lo decorara.

22.55: Momento de hablar de futbol, por iniciativa de la conductora. Bossi se proclamó hincha de Los Andes. Leuco recordó que es de Boca y fanático de Martín Palermo. Decidido a mostrar sus conocimientos en la materia, Bossi volvió a tomar la palabra y midió al periodista preguntándole por una dupla histórica del club. Sin hacerse drama, Leuco contestó que no sabía la respuesta y pareció preocuparse por quedar expuesto. Entonces, “Soy de River”, recordó Martin y dijo que ahora los periodistas deportivos pueden decir de que cuadro son. “Tengo menos futbol que cuello”, contó Barasi y remató: “La última vez que fui a la cancha fui por un recital de Patricia Sosa”.

23.00: “Dos reposeras, una compu y la temporada completa del Chavo del 8”, contó Matías Martin con ternura que le pidió Diego Maradona a cambio de hacerle una nota y todos elogiaron al Diez. “Las figuras internacionales se prestan a más que las figuras de acá”, reflexionó Barassi en comparación con los actores locales. “Hay una lógica del show distinta”, apuntó Leuco en concordancia. En ese momento, compararon el baile de la apertura que la actriz hizo con Bossi, ella elogió al actor y Leuco intervino con una queja en tono de humor: “¡Yo hice magia y no ligué nada!”.

23.11: “Naufragué en el Nilo. La idea era ir desde Assuan a El Cairo. Fuimos en un velero, doce, durante tres noches y tres días. Yo con tres amigos. Y estábamos todos durmiendo, después de comer, y vi como el barco iba zigzagueando. Se metió en un twister, medio barco hundido. Busqué mi mochila, pero me cansé. Me puse una tabla del barco en el pecho y nadé…”, detalló Matías Martin sobre el episodio que vivió a los 25 años y que terminó con el reencuentro con sus amigos, un rato después, y su equipaje recuperado después de tres días en el fondo del río más largo del mundo.

23.22: “Tenía ganas de volver”, admitió Juana. “Va a ser un año complejo, porque es electoral. Me gusta que los invitados se sientan cómodos. Tengo buenos compañeros periodistas que se sientan y ayudan cuando son mesas pesadas de carga política”, destacó la conductora y vendió una sorpresa para después del corte.

23.35 “Quiero brindar por la salud de los argentinos”, aseguró Bossi, al alzar su copa. “Por tener trabajo”, reflexionó Martin. “Familia, lo más importante que tengo”, se emocionó Barassi. “Que lleguen las vacunas”, pidió Leuco, como deseo. Entonces Juana dijo: “Yo, por los argentinos. Si se hunde uno nos hundimos todos”. Entonces invitó a sus comensales a pasar al salón contiguo, donde estaba su living, para disfrutar de una función de música clásica con “La Traviata”. Y después de celebrar tan lujoso espectáculo, cerró el programa con su ya clásico: “Hasta el próximo sábado, si así la Pacha Mama lo desea”.

(Teleshow/Infobae)