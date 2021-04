En el PJ aseguran que serán competitivos en los próximos turnos electorales

Pese a la crisis institucional que actualmente está atravesando el Partido Justicialista Corrientes y a la espera de la designación de su delegado normalizador, aseguran que el PJ va a ser “competitivo” de cara a las elecciones ejecutivas y legislativas que se llevarán adelante este año en la provincia de Corrientes.

Durante la jornada de ayer y a la espera del presidente Alberto Fernández a Corrientes, que finalmente no se produjo, el exintendente capitalino Fabián Ríos en comunicación con La Dos aseguró que el Partido Justicialista va a ser “competitivo” de cara a las elecciones ejecutivas y legislativas que se llevarán adelante este año en la provincia. “El PJ es una expresión política que expone de cara a la sociedad un modelo de construcción absolutamente distinto que tiene que ver con lo redistributivo y con que el Estado le tienda la mano al sector que tiene mayor inconveniente”.

Y en este marco, Ríos dijo que el justicialismo en Corrientes tiene la necesidad de generar unidad y no solamente del partido sino también de las organizaciones sociales y sectores políticos que “coincidan” con el peronismo. Aunque aclaró que para esa cuestión “hace falta un eje estructurador”.

Sobre la posibilidad de que Aníbal Fernández pueda ser el interventor del PJ en Corrientes, “me parece que es una persona que tiene experiencia y capacidad para conducir procesos de esa naturaleza”, afirmó, aunque aclaró que “no es el único”, porque también hay mujeres y otros hombres que “pueden hacerlo con mucha solvencia”.

Consultado sobre quién sería el mejor candidato a gobernador del peronismo, el exsenador nacional respondió: “No lo sé. Construir consenso nunca puede partir de poner la frutilla a la torta. El proceso que hay que cumplir en esta circunstancia parte desde otro escenario: primero romper algunos huevos, hacer la masa y después viene la decoración y por último la frutillita”, explicó.

En cuanto a la posibilidad de apoyar una posible candidatura de Camau como gobernador, dijo que “si es parte del frente, no es una cuestión de candidatura. Vincularse y participar de un proyecto popular que tenga un correlato nacional que marque bien claro las diferencias que tenemos con el actual modelo, no tengo problemas en podernos juntarnos en cualquier espacio que toque todos para colaborar en ese sentido, no hay exclusiones en este caso”.