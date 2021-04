Una correntina denuncia que fue estafada en la compra de un iPhone

Una correntina apuntó contra un negocio de venta de teléfonos celulares usados tras pagar $40.000 por un equipo que espera hace un mes, según confirmó en declaraciones a www.ellitoral.com.ar

Se trata de un negocio de venta de teléfonos iPhone llamado Tecno On, que funciona a través de Instagram y realiza envíos a todo el país, según anuncian en la cuenta de esa red social.

Lo insólito es que no tiene comentarios en sus publicaciones e inhabilita a los usuarios a realizarlos.

El negocio ofrece los equipos por precios bajos si se los compara con el mercado local, aunque sean usados. Los costos van desde los $19.000 hasta los $40.000 en celulares de segunda mano y se elevan en los casos de artefactos nuevos.

En las últimas horas, la tienda realizó una publicación en la sección de “historias” de la red social, en la que ofrecieron un iPhone 6 con cargador y accesorios a $18.999 y una joven correntina denunció que “son estafadores”.

"La cuenta (de Instagram) está activa y siguen publicando historias" con ofertas, alertó Lara Ramírez, la correntina que denunció ser estafada con la compra de un equipo de $40.000.

La joven afirmó que la tienda online sería de la provincia de Neuquén y tomó contacto a través de la red social . Después de abonar el monto ofrecido por el dispositivo, "le mando el comprobante por WhatsApp y me dijeron que al día siguiente por la mañana me enviaban el equipo y me pasaban el código de seguimiento", relató.

Sin embargo, la búsqueda a través de la página del correo no le arrojaba resultados en los días posteriores. A partir de ese momento, las respuestas de los vendedores llegaban con marcadas demoras hasta que dejaron de contestar.

Con desesperación, Lara contactó a compañeros de trabajo que residen en Neuquén y le confirmaron que la dirección que la supuesta empresa le había brindado era la de un shopping.

"Cuando los llamaba desde otros números para probar si seguían vendiendo respondían para ofrecer equipos que tenían en stock, hasta que se daban cuenta que era yo, me cortaban y bloqueaban", narró la joven.

La denunciante se comunicó con los supuestos vendedores para solicitarle la entrega del equipo o el reintegro del dinero con un plazo determinado, pero no obtuvo respuestas. "Al otro día publican en su historia: 'nos robaron la cuenta por un tiempo y estuvieron estafando gente pero nosotros somos verdaderos", contó.

"Supe de otros casos y un amigo me dijo que hace un tiempo cayó preso en Neuquén una persona que estafó mucha plata, me mandó las noticias y había un caso de una estafa de un Iphone del mismo señor", cerró.

Hoy la cuenta de venta de celulares continúa activa y con ofertas de más equipos a precios bajos.