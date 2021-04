Alika, la primera víctima de explotación sexual que querelló a sus proxenetas y al Estado, enfrenta otro juicio

El 30 de noviembre de 2016, un Tribunal de Tierra del Fuego condenó a 7 años de prisión a Pedro Montoya y a 3 años a Ivana García y Lucy Alberca Campos. Los tres, considerados culpables del delito de trata de personas con fines de explotación sexual de siete víctimas rescatadas de un cabaret en octubre de 2012. Una de esas víctimas era Alika Kinan, que también había presentado una demanda civil contra el Estado por no protegerla. El tribunal ordenó a la municipalidad de Ushuaia pagarle 780 mil pesos. Las partes apelaron, y el 18 de abril de 2018 la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de Montoya, pero consideró que tanto la reparación económica como la pena para las dos mujeres era baja y ordenó realizar un nuevo juicio. Ya tiene fecha: comienza el 17 de mayo. Alika Kinan es la primera víctima de trata del país que se convirtió en querellante en su causa, en la que se no sólo buscó enjuiciar a sus proxenetas, sino que además reclamó una reparación moral y económica al Estado. Tiene 44 años, está casada, es madre de seis hijos y milita contra la explotación y la trata de personas. Tenía 19 cuando la captaron en Córdoba para llevarla al Sheik, un cabaret de Ushuaia, y 36 cuando el local fue allanado y ella liberada

El largo camino de la Justicia

Le llevó cuatro años llegar al juicio que condenó a sus tratantes. Pero pasaron otros cuatro años y no sólo no cobró la indemnización sino que debe enfrentar un nuevo juicio. “No hay tiempos razonables para las víctimas, pero yo no me canso, voy a pelear y seguir hasta que se haga justicia”, dice a Clarín.

En aquel primer debate, a fines de 2016, los fiscales habían pedido una condena de 12 años para Montoya —dueño del Sheik—, 9 para García —su esposa— y 5 para Campos —la encargada del cabaret— por la explotación de las siete mujeres liberadas. La querella pidió 8, 6 y 4 años porque sólo representaba a Alika, que también pidió una reparación económica de 2.365.000 pesos por los daños que le había ocasionado el haber sido explotada durante tantos años. Una pericia psicológica presentada en el debate —realizada por peritos oficiales del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de la Nación— aseguraba que Alika sufría estrés postraumático grave y crónico y que el sufrimiento era extensivo a toda su familia.

Aquel Tribunal condenó a Montoya a 7 años -preso desde entonces- pero con respecto a García y Campos consideró que su participación era secundaria, las sentenció a 3 años y las dejó en libertad. Fijó la reparación económica en 780 mil pesos. Todas las partes apelaron.

