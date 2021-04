Andrea Rincón desafió a su ex, el Mono de Kapanga en MasterChef Celebrity 2

El programa del lunes, los participantes de " MasterChef Celebrity 2" tuvieron que enfrentarse con los de la primera temporada.

Los primeros en sorprenderse fueron Daniel Aráoz, Sol Pérez, Andrea Rincón y Álex Caniggia quienes al entrar a la cocina se encontraron con El Mono de Kapanga, Patricia Sosa, Belu Lucius y Leti Siciliani.

Rincón no ocultó su sorpresa al ver que su ex, Martín Fabio, estaba entre los participantes invitados. "Está mi ex", dijo entre risas.

Luego, cada famoso de la nueva temporada tuvo que elegir un contrincante de la primera para competir en el desafío.

Andrea tuvo prioridad para elegir por tener la medalla de plata y usó una estrategia muy particular: "Voy a apuntar a los que creo que más me quieren y no me van a ir a ganar".

"Es fundamental que elijas a quien creas que le podés ganar", acotó Santiago del Moro y Rincón contestó sin dudar: "Martín".

"Me vas a dejar ganar si te elijo a vos, ¿o no Martín?", preguntó con picardía Andrea. "Ni en pedo, vine por todo", le respondió el líder de Kapanga con una sonrisa.

