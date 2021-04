Cruz de los Milagros en fase 3 hasta nuevo aviso

Cruz de los Milagros tiene 139 casos activos de covid-19 y continuará en la fase 3 hasta aplanar la curva de contagios. También la intendenta Roxana Gómez se contagió, y está en buen estado de salud.

“La mayoría de los casos son asintomáticos. Yo si no me realizaba el testeo no me enteraba, ya que no poseo ningún síntoma”, aseguró la jefa comunal a El Litoral.

“La situación está bastante complicada por el número de casos, pero todos los que cursan la enfermedad están estables. Estamos bien”, comentó. Además, explicó que dos personas fueron derivadas al hospital de campaña, pero una ya retornó a Cruz de los Milagros y la otra progresa favorablemente. Según los últimos testeos realizados el lunes, son 139 los casos activos, de los cuales 47 fueron detectados ese día.

“Tenemos detectados los nexos epidemiológicos. Estos casos nuevos son los contactos de los iniciales”, comentó. Además explicó que los primeros contagios fueron producto del contacto constante con localidades vecinas como Goya o Bella Vista.

“Las personas necesitan salir para trabajar, a comerciar sus productos”, explicó. También señaló que los testeos masivos hechos a principio de mes fueron importantes para seguir la trazabilidad de la enfermedad. “Sin los testeos masivos probablemente toda la ciudad estaría cursando la enfermedad”, dijo. Cruz de los Milagros está en fase 3 hace dos semanas y planean mantener las medidas hasta disminuir los contagios. Están prohibidas las actividades sociales, culturales y deportivas. “Necesitamos que la gente tome conciencia y extreme las medidas, que limite la circulación a casos de extrema urgencia”, concluyó Gómez.