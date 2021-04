“El PJ atraviesa su mayor crisis en veinte años, ni el interventor se quiso quedar”

El exlegislador, exintendente de Monte Caseros y exvicegobernador de Corrientes, Eduardo Galantini, participó anoche del programa “Final abierto” que se emite todas las semanas por las plataformas digitales de El Litoral, y dejó una serie de consideraciones en relación a la crisis interna del Partido Justicialista y el futuro inmediato de la agrupación, que está intervenida, pero sin interventor, que debe afrontar ese proceso y luego presentar un candidato para disputarle la gobernación a Encuentro por Corrientes, una cuestión complicada, según la propia evaluación de Galantini.

Sucede que para el excompañero de fórmula de Ricardo Colombi, el PJ atraviesa “su mayor crisis de los últimos veinte años”, pues “el partido está intervenido, pero ni el interventor se quiso quedar: se imaginan en la situación que estamos y encima en un año electoral muy particular”.

El dirigente urgió al Consejo nacional del partido a definir al interventor, ya que todavía no lo ha nominado “y esto muestra a las claras la situación del Partido Justicialista, que está en una crisis que también hace mucho ruido en Buenos Aires, porque si no el interventor tenía que haber estado nombrado ya”.

—¿Por qué cree que no se conoce todavía al nuevo interventor?

—Si el cronograma se mantiene, ya estamos contra reloj, si las Paso se postergan, lo más probable es que el Gobierno provincial adelante las provinciales, así que los plazos son muy exiguos y, encima, creo que el juzgado electoral va a tener que hacer una alquimia para que no se viva lo que se vive cuando se cierran las listas. Así que eso también va a achicar los tiempos. Ahora, yo siempre fui muy crítico de lo que Buenos Aires decide sobre Corrientes, y creo que allá ven esta crisis y en vez de ayudar un poco para acelerar los tiempos, porque acá lo que necesitamos es que se aceleren los tiempos ya, demoran la situación.

—¿Pero no es culpa de Buenos Aires que el PJ no se autoayude?

—No es problema de Buenos Aires, sino de los justicialistas correntinos que están mirando a ver la birome de quién viene, y yo entiendo que somos un partido nacional y un movimiento que tiene su terminal en Buenos Aires, más ahora que tenemos un gobierno nacional. Ahora somos nosotros los que tenemos que ir y mostrarles las fórmulas de lo que queremos.

—¿Cree que hay algún acuerdo entre el Gobierno nacional y el provincial?

—Esa es una pregunta envenenada, porque en realidad se lo ve con muy buenas relaciones. Yo entiendo también el carácter que tiene el presidente Alberto Fernández, que es un tipo federal y tiene mucho respeto por la provincia, pero sí...

—Pero, en paralelo a las buenas relaciones, no se nombra al interventor…

—Bueno, de hecho hay en los pasillos internos de la política y del partido versiones de acuerdos, preacuerdos, de cuestiones nominadas. Yo creo que sería un error y una lástima porque sería volver a sumir al peronismo en este mismo camino. Esta misma charla la volveremos a tener de acá a unos años y voy a volver a decir lo mismo que dije ahora.

—¿Y entonces?

—Yo creo que es necesario que algunos, muchos o los que podamos del justicialismo de la provincia tomemos la bandera del justicialismo y salgamos a recorrer la provincia para hablar de peronismo, y si conseguimos formar una hoja de ruta, que no necesariamente terminará con la elección de este año, mejor.

—¿Ve muy difícil ganar las elecciones?

—No lo veo imposible, pero sí muy difícil.

—¿El candidato del justicialismo, entonces, va a la carrera para inmolarse?

—No para inmolarse, pero ¿cuál es la llegada? Acá lo más importante es el recorrido que la llegada, porque creo que el trabajo que hay que hacer es poner en orden al justicialismo para poder aspirar al poder, y si no está orden y estamos en un círculo mirándonos entre nosotros y el resto de la población fuera de ese círculo, ¿quién nos va a votar o quién va a creer en nosotros? Por eso creo que la carrera es por unificar el pensamiento del peronismo, proponer un proyecto peronista para la provincia y trabajar, y ver si se dan las cosas y los planetas se alinean, y si se puede ganar este año, bienvenido sea. Pero digamos que es muy difícil.

Para Galantini, que fue entrevistado por los periodistas Gabriela Bissaro, Carlos Simón y Eduardo Ledesma, es necesario “trabajar y recorrer toda la provincia”. De hecho, él ya lo está haciendo como precandidato a gobernador, pues, según dijo, “hay un sector del peronismo que me acompaña, pero mi misión hoy, que me la impongo, es salir a caminar la provincia, a hablar con muchos compañeros, con otros que se han ido del justicialismo y me han llamado”.

—¿Y qué piensa de Camau?

—Yo creo que nos necesitamos todos. Pero creo que sobre Camau pesa la actitud que tuvo cuando fue legislador y eso se le recrimina mucho puertas adentro del partido: el haber votado el pago a los fondos buitre y el endeudamiento.

—¿Pero lo ve dentro del PJ?

—Sí, creo que debe estar adentro.

—¿Lo ve como candidato?

—No soy yo quien debe decirlo, sino todos los compañeros, pero sí, él es un hombre que mide bien en la Capital. Y nosotros no podemos desechar a nadie en este momento, y en ese sentido recuerdo la frase del expresidente del partido, José Luis Gioja, que decía que “hay que buscar la unidad hasta que duela”, y la verdad es que hay momentos que duele porque uno se tiene que juntar con compañeros a los que les marcó errores graves.

—¿Cree que es posible la unidad en Corrientes?

—Yo creo que sí.

—¿Se está haciendo ese camino para llegar a la unidad?

—No se está haciendo, pero creo que es posible (...) Pero si vemos que ECO no cubre las expectativas para el desarrollo de la provincia, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mayor para lograr que el peronismo gobierne y pueda llevar adelante las políticas que nosotros creemos necesarias.

—Si Gustavo Canteros no tiene chances en ECO, ¿tiene lugar en el PJ?

—Yo creo que sí. Por ahí muchos compañeros se van a enojar, pero yo lo incorporé a Gustavo; realicé un congreso donde los reincorporé a Canteros y a Jorge Abib, y muchos compañeros se enojaron por esto. Pero, mirando retrospectivamente, hubiéramos tenido una fuerza poderosa y una unidad más amplia, pero sé que hay muchos compañeros que no lo quieren.

—¿Y cómo lo ve a Pitín Aragón? ¿Cree que puede ser candidato a intendente o gobernador?

—Posibilidades a ser candidato de cualquier cosa. Pero creo que es un dirigente que le cuesta insertarse en el seno profundo del peronismo, porque él mismo se muestra sectario en la toma de decisiones. A mí me parece que no está utilizando bien las herramientas que le están dando para generar consenso dentro del peronismo, sino que pretende utilizarlas para construir poder él solo, y tampoco lo está haciendo porque no es una figura descollante, hoy, en la geografía del peronismo. Pero es joven y tiene tiempo. Creo que si modera sus actitudes y si piensa más en grande en el peronismo, tiene futuro.