Boca Unidos está obligado a ganar para no quedar en el fondo

Con la obligación de lograr una victoria para no quedar tempranamente relegado, Boca Unidos enfrentará esta tarde a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay.

El partido, correspondiente a la cuarta fecha de la zona B del torneo Federal A 2021, se jugará desde las 16 en el estadio “aurirrojo” y será arbitrado por una terna chaqueña encabezada por Fernando Brillada.

El conjunto capitalino todavía no conoce lo que es sumar de a tres puntos en el torneo, y hace una semana experimentó la primera derrota al caer en su visita a Racing de Córdoba por 2 a 0, luego de sucesivos empates frente a Central Norte de Salta (2-2) y For Ever (1-1).

Además de no poder ganar, también preocupa que no aparezca en el equipo una línea de juego definida. El técnico Alfredo Grelak pregona un equipo protagonista, pero, a excepción del segundo tiempo ante For Ever y los primeros minutos en Córdoba, eso no se vio reflejado en la cancha.

Más bien, la sensación que dio hasta el momento Boca Unidos es de un equipo timorato, al que le falta confianza para hacerse dueño del partido y que cuando tiene la pelota le faltan ideas para abastecer a sus delanteros, además de penar en el retroceso defensivo.

Para esta tarde, Grelak deberá hacer dos variantes obligadas. Entre los convocados no están Sebastián Luna y Maximiliano Oliva. Ambos vienen “tocados” desde el primer juego y esta vez quedarán al margen del partido ante el “Lobo” entrerriano por lesión.

En lugar del jugador polifuncional cordobés estará Nicolás Monje, quien luego de no ser tenido en cuenta por el técnico, volverá a jugar un partido oficial después de más de tres meses. La última vez fue ante Rosario Central, por la Copa Argentina, partido del que se retiró con un desgarro, que tardó más de la cuenta en poder dejar atrás.

En tanto que en lugar del ex Aldosivi de Mar del Plata, quien fue descartado en las últimas horas, entrará el juvenil Saúl Abecasis, quien ya jugó en esa posición por Oliva en el inicio del segundo tiempo ante Central Norte y en el complemento ante For Ever y Racing de Córdoba.

La última variante será el ingreso de Martín Peralta por Iván Silva. De esta manera, el DT buscará mayor presencia en el ataque, ya que el tucumano se puede acoplar a Medina y Ríos, aunque quedará solo Diego Sánchez Paredes en la función de contención en la mitad de la cancha.

Más allá de las variantes, obligadas o tácticas, y del sistema de juego que pueda utilizar su entrenador, Boca Unidos tiene la necesidad de imponerse esta tarde para no quedar en el fondo de la tabla, más allá de que el campeonato recién comienza.

Cambia el rival

Gimnasia de Concepción del Uruguay llega a Corrientes como uno de los escoltas de los punteros de la zona B del Federal A. El equipo entrerriano tiene puntaje ideal, ya que luego de quedar libre en la fecha inaugural, venció como visitante a Douglas Haig de Pergamino y luego hizo lo mismo en su estadio ante Sportivo de Las Parejas, en ambos casos por la mínima diferencia.

Respecto al equipo que viene de jugar de local el último encuentro, su técnico, Hernán Orcellet, introduciría dos variantes: en la mitad de la cancha ingresaría Juan Manuel Rodríguez en lugar de Agustín García, mientras que en el ataque, Javier Sotto reemplazaría a Martín Schlotthauer. Además existe una duda, también en la mitad de cancha: Juan Ardetti o Ramiro Britos.

(RP)