Leonardo Mayer: “Son mis últimos torneos”

n Emanuel Aguilar espera con ansías la primera fecha del Superbike Argentino, que se disputará este próximo fin de semana en Buenos Aires. El correntino encara la temporada de Super Sport 600 con un equipo totalmente nuevo, el SRS-NIG, y con una Yamaha R6 que está en pleno desarrollo. “En 2019 estaba dentro de La Plata Racing, pero al final del año me desvinculé y armamos un equipo propio, que está encabezado por mi papá y un grupo técnico muy bueno como lo es el SRS-NIG, que tiene sede en Santa Fe. La Yamaha R6 con la que vamos a correr está ahí y los chicos están ultimando los detalles”, manifestó Aguilar, quien en la previa al inicio del campeonato realizó una prueba en Concordia, según lo publicado ayer el portal Carburando. Y agregó: “Este año tenemos solo seis fechas, que no es a lo que venimos acostumbrados porque estábamos disputando entre ocho y diez carreras por año. Tener un evento en cero no es lo mejor para un piloto que aspira a pelear por el campeonato, que es a lo que nosotros apuntamos. La R6 es modelo 2019, pero está prácticamente cero kilómetro, lo cual nos da una herramienta muy buena para pelear todas las competencias. Personalmente, me siento muy bien y lo que entrené en Corrientes fue muy positivo”. El joven de 22 años tiene plena seguridad en la técnica del Ing. Matías Fernández y considera que con la nueva escuadra estará en condiciones de luchar por la corona. “Confío plenamente en el arma que pueda entregarme mi escuadra. En 2018 y 2019, ya demostré que tengo la capacidad para pelear por el campeonato, logramos dos subcampeonatos, lo cual no es menor y considero que tengo la capacidad como piloto para hacerlo. Si contamos con una moto acorde, creo que puedo luchar por la corona hasta el final”, indicó. Por último, Aguilar le dedicó un párrafo al nuevo neumático que usará el Superbike Argentino. “La goma será el cambio más drástico, ya que siempre es algo fundamental. Desde 2018 que estoy en 600 y corrimos primero con Bridgestone y luego con Dunlop. Por lo que se escucha, esta última cubierta es muy inferior a lo que serán las Pirelli, que parecen ser más rápidas y técnicas. Va a costar mucho poner a punto la moto para la carrera, ya que hay que lograr ser competitivo de la primera a la última vuelta”, cerró. Comienza este sábado Se debe recordar que el Superbike Argentino reprogramó el arranque de su temporada 2021. El inicio tendrá lugar el 22 de mayo en el autódromo de Buenos Aires. Cabe señalar que inicialmente, la primera de las seis contiendas con las que va a contar el certamen se iba a llevar a cabo el pasado 24 abril. Sin embargo, la divisional debió desistir de dicha fecha por cuestiones organizativas y pasó el comienzo para este 8 de mayo.