El divertido ida y vuelta de Guillermina Valdés y Tinelli sobre los inicios de su relación

Casi sin quererlo, Guillermina Valdes se convirtió en una de las revelaciones de La Academia. La empresaria fue convocada para reemplazar a Ángel de Brito en el jurado de nuevo formato de ShowMatch porque el periodista dio positivo de coronavirus durante sus vacaciones en Miami, motivo por el cual debió retrasar su regreso y cuando pudo hacerlo, cumplió con la cuarentena que exige el Gobierno Nacional por haber vuelto del exterior.

Mientras tanto, la pareja de Marcelo Tinelli ocupó su lugar y protagonizó distintos episodios que dieron que hablar: llevó a una astróloga para que analizara los signos de cada participante, le reclamó al jurado -Pampita, Jimena Barón, Hérnan Piquín y De Brito- por no incluirla en el grupo de WhatsApp, la trataron de “infiltrada”, y en la última gala tuvo un divertido ida y vuelta con el conductor en el que terminó revelando detalles de los inicios de su relación, hace nueve años.

Todo sucedió a raíz del debut del Chato Prada en la pista más famosa del país, en la que bailó junto a su esposa, Lourdes Sánchez. El productor ejecutivo de ShowMatch -y mano derecha de Tinelli, junto a Federico Hoppe- realizó una expresión con su cara que llamó la atención de Valdes, quien, desde el estrado, se lo hizo notar y lo comparó con su pareja.

“El tema de la boca... Es tipo vos, ¿viste?”, le marcó Valdes a Tinelli. Y se dio el ida y vuelta de la pareja.

Marcelo: —¿Cómo tipo yo?

Guillermina: —Cuando te pregunto algo. Doy un ejemplo para que el espectador...

Marcelo: —(interrumpe) No, pará, pará... La boca ¿qué tiene que ver? Caí yo y no entiendo.

Guillermina: —Marce tiene una cosa que cuando se tiene que tomar un tiempo para pensar. Cuando le decís, por ejemplo...

Marcelo: —(vuelve a interrumpir) No. A ver, ¿qué vas a decir?

Guillermina: —Te estoy relatando algo. Por ejemplo: empezamos a salir y yo le digo ‘che, ¿vos saliste con esta chica?’. Y él ‘¿cómo?’ -imitó la expresión de su pareja-. Es un tiempo que se toma para pensar. Es una muletilla, algo. En el Chato está bien porque lo aplicó en algo artístico. ¿No es nervio?

El productor y participante del certamen aclaró que dicho gesto lo hizo por elección y no porque estuviera nervioso. Y de inmediato, Marcelo Tinelli agregó: “Lo mío tampoco es nervio cuando preguntás, solamente hago así porque no tengo el recuerdo, no soy Wikipedia”.

La empresaria siguió con su devolución hacia la pareja y destacó: “Está bueno que se puedan divertir. Es lo mejor que les puede pasar”. Y aunque no le convenció la performance -”el baile fue flojo”, le subió dos puntos por la actitud que le pusieron. “Ella es una reina, todos lo sabemos, me encanta que esté con su marido, es valioso eso. Y a vos, Chato, te vi 20 años más joven, porque te vi disfrutar, te vi brillito en los ojos, a vos que se te ve tan serio y ocupado en los pasillos. Te sacaste esa máscara. Por eso, le voy a subir dos puntos”, dijo Guillermina Valdes y los puntuó con un 7.

Infobae