Tagliafico pide soñar a lo grande con la selección argentina

En la plenitud de su carrera, consolidado y reconocido en el poderoso Ajax de Países Bajos, el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico asoma como una de las piezas más confiables de las que dispondrá la selección argentina en las Eliminatorias Sudamericana y en la Copa América, y se entusiasma con la nueva etapa que comenzó esta semana en Ezeiza: “Hay que soñar en grande”.

Nacido en Rafael Calzada, provincia de Buenos Aires el 31 de agosto de 1992, Tagliafico lleva diez años como futbolista profesional, lapso en el cual ha defendido de las camisetas de Banfield, Real Murcia de España, Independiente, Ajax y diferentes selecciones nacionales.

Jugó los Mundiales Sub-17 de Nigeria 2009, Sub-20 de Colombia 2011 y el de Mayores de Rusia 2018.

En la reciente temporada que terminó en Europa ganó dos títulos locales con su club: la Copa de los Países Bajos y la Liga Eredivisie.

—De aquí a fin de año a la selección le espera un calendario intenso, difícil y atractivo. ¿Qué expectativas te inspira eso?

—Tengo muchas ganas de competir y de hacer lo mejor para la Selección. No será fácil, pero estamos fuertes y con ganas. Hay que soñar en grande.

—¿Te preocupa que la pandemia haya generado tanta inactividad en la selección?

—Es un poco duro que haya pasado tanto tiempo después de la última convocatoria. Pero no, no me preocupa, tenemos varios días para trabajar, aceitar las ideas, trabajar con mis compañeros para armar una idea de juego y ser competitivos.

—¿Cuánto te hicieron crecer los cuatro años en Ajax?

—Crecí mucho en lo táctico y en lo técnico. Es una liga diferente de las demás. Hablo de Europa, en este caso. Holanda tiene una filosofía muy marcada. Desde mi llegada hasta la actualidad crecí mucho y me considero un jugador más completo.

—¿Sos consciente de que en la Argentina se te registra como a uno de los pocos titulares inamovibles o de convincente evolución?

—La verdad es que yo no lo veo así. Trato de cada vez que voy hacer lo mejor posible para seguir estando en la selección. Luego, obviamente, lo que diga la gente es un halago. Un halago inmenso que digan que soy un fijo. Trabajo todo el tiempo y más bien me gusta sentirme parte del plantel, de la selección. Después, si estoy entre los once, mejor. Quiero ayudar a la selección. Ese es el pensamiento que trato de llevar a cabo en cada entrenamiento. Cada día.

—Hablanos de tu experiencia en los Países Bajos. ¿Te agradan la ciudad, la cultura, la gastronomía, etc.?

—Holanda es un país muy bueno, muy rico, culturalmente. También la calidad de vida. Se vive muy bien, hay mucha tranquilidad, la gente es muy solidaria. Ámsterdam está muy bien, es un lugar de mucha cultura, con gente de muchas partes del mundo. Se habla en inglés en la mayoría de los lugares. Lo que más echo de menos es la gastronomía. Pero es un lugar tranquilo, lindo, para disfrutar la vida. El clima no es bueno. El neerlandés es muy difícil hablar pero hablan muy bien el inglés.

—¿Entendés el neerlandés? ¿Cuántas palabras conocés y cuántas usás?

—La verdad es que no lo entiendo. Muy pocas palabras. De algunas palabras entiendo algunas de una frase, relaciono de qué están hablando, pero cuando hablan rápido, es imposible. Es un trabalenguas. Es muy difícil de entender. Sí uso los saludos, los “buenas tardes”, los “por favor”, los “gracias”, pero la verdad es que nunca me pasó por la cabeza aprender el ducht. Como hablan muy bien inglés y ellos te aconsejan aprender inglés, me quedé con eso.

—Te quiere mucho el hincha de Banfield. Te quiere mucho el hincha de Independiente. ¿Aspirás a un reconocimiento generalizado del futbolero argentino, por ejemplo por un buen Mundial tuyo en Qatar?

—Siempre he tratado de dar lo mejor. En Banfield, en Independiente, en todos los clubes. Y quiero hacer lo mismo con la Selección. Y dar lo mejor de mí. Después la gente dependerá de lo que quiera hacer. No pienso en el favor o en la atribución de la gente. Pienso en lo que pueda dar a mis compañeros y en el equipo. Después, si las actuaciones son buenas, vendrán acompañadas de eso. Pero mi prioridad es dar lo mejor para el equipo.