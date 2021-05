Siguen las investigaciones por la presunta venta de vacunas e infracciones del Aspo

Hasta anoche eran 326 los casos de covid-19 registrados en Esquina. Pero, además de la detección y asistencia de los afectados que está a cargo del personal de Salud Pública, en el ámbito judicial continúan las investigaciones sobre la presunta venta de dosis de vacunas e infracciones a las medidas sanitarias que fueron fijadas como parte del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (Aspo) para reducir el riesgo de contagio.

Fuentes vinculadas a la causa judicial expresaron a El Litoral que hoy vencía la prórroga de la prisión preventiva que el Juzgado determinó para dos enfermeros que presuntamente comercializaron dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Sin embargo, en la noche del lunes, quien estaba detenida en la Comisaría de la Mujer recuperó la libertad. Esto fue resuelto por el magistrado del caso luego de una audiencia en la cual la defensa de la enfermera, entre otras cuestiones, argumentó que ella padece una serie de afecciones en su salud.

En este contexto —recordaron— “la habilitaron para volver su casa mediante la aplicación de una medida coercitiva menos gravosa. Por lo que, una vez por semana, deberá concurrir a la Fiscalía y con la firma de la documentación correspondiente acreditará que no se ausentó de la ciudad”.

Considerando ese dictamen, indicaron que, al menos hasta hoy, una sola persona sigue detenida por la supuesta venta de vacunas.

Aislamiento

En paralelo a esa investigación se inició otra debido a que una persona con covid-19 habría incumplido el aislamiento obligatorio. Sobre esto, el sitio de noticias Actualidad Esquina informó ayer que desde la Comisaría Primera notificaron a la Fiscalía que recibieron una denuncia de que una paciente salió de su hogar para hacer compras.

A lo que precisó que “luego de revisar las cámaras de negocios y de un supermercado”, la pobladora fue notificada de que está imputada por lo establecido en el artículo 205 del Código Penal.

Fiestas

“También siguen las investigaciones por causas que se abrieron debido a infracciones a medidas sanitarias que fueron fijadas para reducir el riesgo de contagio de covid-19. Este es el caso de los propietarios de un bar que presuntamente realizaron una fiesta en su local, donde había más personas de las permitidas y no se respetó el protocolo vigente para ese sector”, indicaron a este diario. Tras lo cual recordaron que tiempo atrás un grupo de jóvenes estuvieron detenidos porque incumplieron las medidas sanitarias”.

No obstante, acotaron que “a diferencia del último caso que trascendió por las redes sociales y que ahora está siendo investigado, los anteriores no tuvieron como protagonistas a personas que tenían covid-19 confirmado y que a pesar de ello no cumplieron con el aislamiento”.

