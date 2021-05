Polémica con un chiste de Listorti a su pareja: Julieta Díaz lo tildó de mal gusto y viejo

“No sabés cómo están las mamás del chat del colegio, ni te imaginás...”, comienza contando Mónica, la mujer de José María Listorti a su marido, en medio de una escena cotidiana en la que ella pone la mesa y él prepara jugo. De inmediato, para no escucharla, él prende la licuadora y la voz de ella queda en segundo plano. “La solución a tus problemas”, escribió el conductor en el posteo en el que compartió el video que se titula “Qué suerte que tengo una licuadora”.

Desde que comenzó la pandemia el matrimonio que lleva más de diez años juntos y tiene dos hijos en común, Bruno y Franco, se dedica a realizar videos humorísticos que comparten con sus seguidores. El video consiguió miles de Me gusta y de comentarios que le agradecían a la pareja por sacarles una sonrisa. Lo que ellos creyeron sería uno más de tantos clips que subieron, terminó generando polémica. Desde la cuenta de Instagram Feminacida lo compartieron y lo analizaron bajo el título, “El humor que nos estereotipa y aburre”.

“El humorista José María Listorti, que ahora se dedica a subir videos ‘chistosos’ en las redes sociales, decidió que era una buena idea hacerse el gracioso con este pseudo sketch en donde cada vez que su compañera le habla de la educación de sus hijos él prende la licuadora para no escucharla. ¿De qué le habla ella? De una problemática que está afectando a toda la sociedad que sostiene una crianza y de la que solo parecen preocuparse las ‘mamis’ en sus famosos chats escolares: la vuelta a la virtualidad de las clases. Nuevamente proponemos hacer esta pregunta: ¿dónde están los ‘papis’?”, comienzan cuestionándose.

Luego, siguen: “Además, es importante repensar qué tipo de humor se construye en las nuevas plataformas de comunicación. Si los comediantes van a actualizar los formatos en los que emiten sus mensajes, es necesario que también modifiquen esos chistes que reproducen estereotipos y que refuerzan la idea de que son las mujeres quienes deben hacerse cargo de las tareas de cuidado. Según la evaluación ‘Estudio sobre el impacto de la COVID-19 en los hogares del Gran Buenos Aires’ realizada por el INDEC entre agosto y octubre del 2020, en pandemia ‘el 66,1% de los hogares consultados con niños, niñas y adolescentes en edad escolar incrementaron el tiempo dedicado a tareas de apoyo educativas’. Además, el 64,1% declaró que esas actividades son realizadas solo o con mayor dedicación por las mujeres. Cuando el humor se confunde con la violencia simbólica, con la reproducción de estándares que nos colocan siempre en las mismas referencias y con la cosificación, el chiste deja de ser gracioso. Es hora de renovar el mensaje porque se quedaron en los noventa”.

La actriz Julieta Díaz comentó el posteo que cuestionaba el humor de los Listorti. “Mal gusto. Nada de sensibilidad. Nada de escucha. Y antiguo. Antiguo. De humor nada. Mal gusto y viejo”, dijo la protagonista de Pequeña Victoria, Soy Gitano y Valientes, entre otras ficciones y en otro comentario, se dirigió a Mónica: “A su compañera: hermana acá estamos si necesitas una oreja para reflexionar”.

Mónica, que no suele entrar en polémicas ni discusiones, no dudó en responder el “ofrecimiento” de Díaz. “Hola soy la compañera de José María Listorti. Ya que me ofreciste tu oreja, espero que me escuches. Primero quiero decirte que José es una excelente persona. Nos divertimos mucho haciendo estos videos. Pensándolos, actuándolos. Y la verdad no entiendo por qué hacen este análisis”.

Luego fue contundente al definir: “Es humor. Es ficción” y comparó su trabajo con el de la actriz. “¿Acaso a tu personaje en la película El fútbol o yo con Adrián Suar no le pasaba lo mismo? Había escenas en las que él no te escuchaba mirando fútbol. Peli que me pareció graciosísima y jamás se me hubiera ocurrido hacer el análisis que están haciendo”.

“¿Cuál es la diferencia entre lo que hacían Suar y vos en la peli con lo que hicimos nosotros? Porque lo nuestro también es ficción y un pase de comedia. Espero tu respuesta”, cerró la ex bailarina su comentario. Al ser consultado al respecto, Listorti dijo a Teleshow que no tenía nada que opinar, ya que se trataba de un intercambio entre ellas.

Tras el ida y vuelta entre las actrices, el matrimonio volvió a subir un video, pero esta vez era él el que quería hablar, sobre fútbol, y ella prendía el secador de pelo para no escucharlo. “Para las feministas que se ofendieron con el video de la licuadora”, “Son muy genios. A ver si Julieta Diez le presta la oreja a José por tu desprecio”, “Cerrando la boquita a todos. De un lado y del otro. Siempre es así” y “Siempre vemos sus videos y no son para nada machistas”, fueron algunos de los comentarios.

Infobae