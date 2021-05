El Partido popular perdió a una de sus más grandes figuras y yo perdí a un amigo

Pedro Braillard Poccard

Senador de la Nación

Presidente del Partido Popular Correntino

Se nos fue Don Carlos Kholi, trabajador incansable luchador creativo sin par y por sobre todas las cosas un hombre solidario como pocos. Empecé a conocerlo hace algo más de veinte años, cuando emprendimos la tarea de fundar el Partido y tuvimos en Carlitos, y en su inseparable compañera y esposa Nani algunos de los más entusiastas y esforzados impulsores de esta idea. Sin personas como ellos no hubiera sido posible la creación del Partido Popular.

Me permito citar dentro de las muchas concreciones que logro, dos ocasiones que lo tuvieron como protagonista fundamental : En el trascurso de la grave crisis del año 2002 y en coincidencia con las primeras acciones del Partido ante la sociedad y frente la escases de todo tipo de recursos- con el costo social que ello implica- Carlos, agudizando el ingenio y la creatividad que le eran propio estudio y aprendió la técnica de elaboración de leche de Soja, recorriendo más de 40 merenderos de Corrientes enseñando a la gente a elaborar un recurso alimentario básico pero indispensable, en momentos tan difíciles. Cumplió así mismo un papel fundamental en la creación del Municipio de 3 de abril, trabajando no solo con los vecinos del lugar sino además realizando todas las investigaciones históricas y catastrales que posibilitaron la implementación de la Ley de Creación de la citada municipalidad . Hubiese sido un acto de estricta justicia que se lo designara como primer Comisionado Organizador, pero aunque las cosas no resultaron de esa manera estimo que los habitantes de esa comunidad lo recordaran siempre por todo el trabajo que aporto a su nacimiento institucional.

Se nos fue un amigo es cierto, pero por sobre todo se fue un grande uno de esos millones de ciudadanos que día a día y de manera anónima sirven a la Patria aportando lo mejor de sí haciéndolo con eficiencia y permanente vocación de servicio.

El Partido Popular Correntino sus dirigentes e integrantes le dirigimos hoy el más cálido y respetuoso homenaje. Querido amigo Carlos descansa en Paz.