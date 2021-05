Karlen: “No se puede convocar a una reunión para condicionar el funcionamiento del interventor”

El diputado del Parlasur, Alejandro Karlen, en declaraciones radiales criticó el encuentro realizado este fin de semana de algunos dirigentes de la fuerza.

El diputado del Parlasur Alejandro Karlen en diálogo con El Matutino de Mega se refirió a la reunión que mantuvieron este fin de semana algunos dirigentes justicialistas de Corrientes, mientras se espera que el nuevo interventor de la fuerza, Sebastián Benítez Molas asuma.

“Tengo entendido que fue una reunión de un sector interno que viene trabajando y nada más. Estuvieron algunos que me llamaron después y me dijeron que fueron engañados diciendo que iba a estar el interventor. Los partidos que estuvieron ahí, manifestaron que fueron con una excusa falsa”, indicó en relación al cónclave de los justicialistas.

“Estuve con el interventor el sábado y está trabajando seriamente, no se puede convocar a una reunión y tratar de sacar un documento para condicionar el funcionamiento del interventor. Me dio vergüenza ajena porque son dirigentes del justicialismo que son intendentes, diputados y tratar de mostrar una mentira a la sociedad como que el interventor va a venir a firmar lo que ellos digan no es positivo para nadie”, agregó.

“Como ya no llegan a 20, como cuando se ponían a la cooperativa, se pusieron los 12 apóstoles, pero si siguen así van a ser los apóstoles del Apocalipsis. Lamentablemente esos dirigentes se conforman con los cargos de minoría desde hace tiempo. Están muy cómodos, no tiene la visión estratégica que debe tener el peronismo para ganar la provincia”, señaló el parlamentario.

“Los justicialistas de Corrientes tenemos grandes expectativas. Cerca del fin de semana o la semana que viene va a estar formalizando su asunción y yo tengo grandes esperanzas por muchas cosas. Primero porque es un interventor que, más allá de su corta edad, tiene mucha historia en el Justicialismo del Chaco y está cumpliendo una función muy importante en el Gobierno nacional”, dijo.

“Vamos a tener un subsecretario del Gobierno nacional en Corrientes y más allá del peronismo, puede ayudar también a que todas las gestiones que tienen las entidades de la provincia tengan una nueva posibilidad”, estimó.