El "Tucu" Lopez desmintió haber pasado el fin de semana con Jimena Barón

El ex-novio de Jimena Barón, "Tucu López", visitó un programa televisivo este viernes y aclaró que no pasó el fin de semana con la actriz y que no le molestaría que ella retome su vida amorosa con otra persona.

"No te molestaría ver a Jimena con otro hombre?", le preguntó la conductora de Ciudad Magacine. El locutor contestó: "No, para nada. Cualquier cosa que la haga feliz a Jimena, está okey. No tengo más vínculo".

Todo inició cuando Celeste Muriega contara en La Previa de La Academia que la artista había pasado un apasionado fin de semana con su expareja Mauro Caiazza. Luego de que desmintieron la versión, la panelista del programa de Ciudad Magazine rectificó su información y deslizó que el hombre con el que habría estado Barón era el Tucu.

Antes de que el rumor siga corriendo, López visitó el programa que conducen Denise Dumas y José María Listorti y aclaró no haber estado con la actriz y cantante, con quien vivió seis meses de amor.