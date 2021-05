Cuatro equipos tienen puntaje ideal

Se cumplió con la disputa de la segunda fecha de la Copa Palacio que lleva adelante la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc), certamen que dio inicio a la temporada oficial del baloncesto local. Cuatro equipos se mantienen con puntaje ideal.

Se trata de Pingüinos, Juventus, Colón y Regatas. Mientras que San Martín, Sportivo, Hércules Blanco y Malvinas 1.536 Viviendas siguen sin ganar ganar.

El conjunto de la banda negra, en condición de visitante, venció a las Mil 78 a 45, con parciales 05-11, 09-25, 15-18, 16-34. En la próxima fecha el elenco de la calle Santa Fe se medirá contra Sportivo Corrientes, que viene de caer contra Juventus 69 a 61.

Justamente el Granate sumó su segundo triunfo en hilo y se mantiene en la cima de las posiciones con 20 puntos de diferencia a su favor. Colón, otro de los equipos que se mantiene en la senda del triunfo, venció a San Martín por 82 a 76 en un entretenido encuentro disputado en el Fortín Rojinegro. Los parciales de ese partido fueron: 11-21, 16-27, 28-14, 21-20.

En la próxima cita, el elenco “violeta” se enfrentará a Hércules “Azul”.

En tanto que el restante líder de las posiciones, Regatas Corrientes, en tiempo suplementario, triunfó sobre Alvear 86 a 84. Así se quedó con el primer clásico barrial de la temporada. Juan Cruz Scacchi, Fabio Gauto y Joaquín Marcon, con 14 puntos, fueron los lideres ofensivos.

El tiempo extra fue sumamente parejo que se definió por detalles. El Remero aprovechó la aparición de Abad y Scacchi y lo supo cerrar a tiempo por 86 a 84. En la próxima fecha, Regatas va con Hércules “B”, en tanto que Alvear jugará contra El Tala.

Los resultados de la segunda fecha de la Copa Palacio fueron los siguientes: San Martín 76-82 Colón. Parciales: 11-21, 16-27, 28-14, 21-20.

Hércules “Blanco” 68-77 Córdoba (17-19, 15-18, 17-18, 19-22).

1536 Viviendas 45-78 Pingüinos (05-11, 09-25, 15-18, 16-34).

Hércules “Azul” 80-73 El Tala (16-13, 26-18, 20-20, 18-22).

Sportivo 61-69 Juventus (18-25, 20-15, 09-13, 14-16).

Alvear (76) 84-86 (76) Regatas (17-26, 15-17, 25-24, 19-09,08-10).

La tercera fecha contempla los siguientes juegos: Regatas vs. Hércules “Blanco”; El Tala vs. Alvear; Colón vs. Hércules “Azul”; Juventus vs. San Martín; Pingüinos vs. Sportivo y Cordoba vs. Malvinas 1536 Viviendas.

Así se ubican: 1) Pingüinos, 4 pts. (2-0); 2). Juventus, 4 (2-0); 3) Colón, 4 (2-0); 4) Regatas, 4 (2-0); 5) Alvear, 3 (1-1); 6) Córdoba, 3 (1-1); 7) El Tala, 3 (1-1); 8) Hércules “Azul”, 3 (1-1); 9) San Martín, 2 (0-2); 10) Sportivo, 2 (0-2); 11) Hércules “Blanco”, 2 (0-2); y 12) Malvinas 1536 Viviendas 2 puntos (0-2).