Copetti: "Si Gallardo me quiere, tendrá que comunicarse con Racing"

Enzo Copetti, una de las figuras de Racing en el último semestre, se refirió al interés de River, que lo tiene en el radar ante la inminente salida de Rafael Santos Borré. Y el delantero de la Academia lanzó una advertencia.

"Hoy mi cabeza está en Racing. Yo tengo mi contrato con la opción. Si (Marcelo) Gallardo me llama, o cosas así, tendrá que comunicarse con Racing porque va a ser el dueño de mi pase", afirmó el atacante en diálogo con TNT Sports Continental.

"Primero tendrán que hablar con Racing. Estoy tranquilo. Se verá mi futuro en diciembre. Después, se verá", agregó Copetti, futbolista de 25 años.

Actualmente, el pase le pertenece a Atlético de Rafaela, que lo cedió a Racing hasta diciembre.

El club de Avellaneda tiene una opción de compra de U$S 1.500.000 y es un hecho que en diciembre hará uso de esa cláusula para quedarse definitivamente con el atacante.

Y la dirigencia del Millonario se comunicó con sus pares de la Crema para averiguar condiciones.

Copetti se llama Enzo justamente por Francescoli, emblema y actual manager de River. "Es el ídolo de la familia, de mi viejo porque son todos muy fanáticos. He visto muchos videos de él, tenía una calidad increíble. No sé si me parezco mucho, je", afirmó el delantero.

