Keko Villalva desea volver a River

El delantero Daniel “Keko” Villalva espera el inicio del torneo Clausura en Paraguay donde milita en el club Guaraní, mientras se ilusiona con la posibilidad de volver a River Plate, entidad con la cual debutó en la primera división en el 2009.

“Obviamente me encantaría volver a River, no lo dudaría, me vuelvo”, dijo el jugador que nació en Caá Catí hace 28 años.

“Me encantaría ser dirigido por (Marcelo) Gallardo. Obviamente me encantaría volver a River, no lo dudaría, me vuelvo”, relató en una nota que brindó Lautaro Toschi para el portal “La página Millonaria”.

Durante la entrevista, “Keko” repasó lo que fue su inicio en el fútbol profesional, el no que le dijo a Boca Juniors y la relación con uno de los ídolos de River, Ariel Ortega.

—¿Cómo fue llegar a River? ¿Qué te sorprendió del club?

—Yo estuve preparándome en Rosario, en el Club Tiro Suizo, y de ahí vinimos a hacer 3 pruebas: San Lorenzo, Boca y por último River. Quedé en los 3 clubes, Boca me quería dejar para ir a un viaje pero le dije a mi representante que yo quería esperar que me llame River y así pasó, me llamaron y cuando llegué al club no podría creer porque imaginate para mí era todo un sueño, estaba en el club del cual era hincha y que iba por mi sueño de jugar en Primera.

—¿La cuestión física fue una barrera para poder llegar a Primera? ¿Tuviste que hacer algún trabajo especial?

—No, lo físico nunca fue un inconveniente, pero imaginate con 16 años ya estaba jugando en Primera y era chico de físico, ahí empecé a trabajar un poco más lo físico, pero nunca fue una barrera.

—¿Recordás el debut en Primera?

—Sí, fue contra Chacarita en el 2009 ingresé por Mauro Rosales, no podía creer porque ahí sí estaba cumpliendo mi sueño de jugar en el club del cual era hincha y se me pasaban muchas cosas por mi cabeza: mi familia, el sacrificio que había hecho de salir de mi casa, mi pueblo Caá Catí, fue algo hermoso.

—Antes hablaste de Ariel Ortega, ¿cómo fue ser compañero del ídolo?

—Conocer a Ariel y compartir un vestuario fue algo muy lindo. Me enseñó muchas cosas, tengo relación con él hasta el día de hoy, también él me dio el pase de mi primer gol en Primera, así que no puedo pedir más, esos recuerdos van a estar conmigo siempre.

—¿Qué destacás de tu vínculo con Ortega dentro de la cancha y fuera?

—Su forma de ser me ayudó mucho en todos los sentidos, cuando me tocaba jugar me daba tranquilidad, y fuera de la cancha siempre fue la misma persona, no cambió. Fue como un padre.

—Compartir equipo con Ortega, Gallardo y Almeyda, ¿qué podés decir de eso?

—Yo tuve la suerte de estar con grandes jugadores que miraba por televisión, no podía creer que estaba con Gallardo, Ortega y Almeyda. Aprendí muchísimo, soy un agradecido de haber compartido vestuario con ellos.

—¿Cómo fue tu salida a préstamo a Argentinos? ¿Creés que te sirvió para crecer y volver mejor a River?

—Si bien uno nunca quiere irse de River, y ahí llegó Ramón me dijo que no iba a ser tenido en cuenta. Argentinos me abrió las puertas, y pude jugar más y también seguir creciendo como profesional, y bueno cuando se terminó el préstamo me llamaron para renovar con Argentinos, y ahí Ramón me dijo que me quedara que no iba a hacer titular, pero que iba a tener oportunidad, y bueno ahí jugué un poco más y fue cuando se consiguió el campeonato

—¿Qué importancia tuvo Ramón en tu vuelta en 2014?

—Mucho, porque yo hablé con él le dije cómo estaba mi situación. Podía quedarme en Argentinos un año más, y me dijo que me quede, que iba a tener una oportunidad y así fue.

—La rompiste contra Lanús en el Torneo Final 2014, ¿crees que fue tu mejor partido en River?

—En ese torneo por suerte me tocó jugar varios partidos y me sentí bien. El mejor partido fue contra Lanús, por el pase de gol y después convertir, pero lo más lindo fue el reconocimiento de la gente de River, y que hayan coreado mi nombre eso fue algo único.

—¿Qué lugar ocupa el Torneo Final 2014 para vos?

—Es el torneo más importante que gané en mi carrera, porque fue con River y fue cumplir el sueño de chico cuando llegué al club, debutar que fue algo lindo y después compartir con Ortega, Almeyda y Gallardo. Pero ese campeonato es lo más lindo de toda mi carrera.

—Superclásico en el Azteca y le hacés un gol a Boca, ¿qué recordás de ese partido?

—Fue mi último clásico con la camiseta de River, siempre es lindo hacerle un gol a Boca. Me hubiera encantado convertirle un partido oficial, siempre me tocó convertirle en amistosos, pero fue algo lindo.

—Estabas en un gran momento, ¿por qué te fuiste de River en 2014?

—Porque me salió la oportunidad de ir a México y también porque me iba a costar jugar con Marcelo (Gallardo), obviamente con el tiempo me di cuenta de que me había apurado un poco, podía haber esperado un poco más, pero bueno ya está.

—¿Qué le dirías al hincha de River que siempre te recuerda con gran cariño?

—Con la gente de River voy a estar agradecido de por vida, por el cariño de siempre, tanto en las buenas como en las malas me apoyaron.