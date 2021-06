Denunció que la estafaron por $360 mil con un crédito

Una empleada de comercio denunció que hace un mes fue estafada en una entidad bancaria privada que le otorgó un préstamo que nunca solicitó por $360 mil, el cual luego fue transferido a la cuenta de un tercero. La mujer, cuyas siglas del nombre completo es E. C. se presentó ante la Justicia al no obtener una respuesta del banco. “Quiero contarles que estoy atravesando una situación muy triste y estresante. Me estafaron por una suma de 360.000 pesos”, expresó a través de una publicación por red social.

Consideró que “me encuentro en una situación desesperante, ya que el banco no está queriendo hacerse cargo y la única respuesta que me dieron es que no fue por un error de seguridad”, planteó.

En cuanto al hecho en sí, relató que ocurrió “el 11 de mayo del 2021, y hasta la fecha no tengo ninguna solución”, y añadió que “lo que me sucedió es que desde mi Home Banking solicitaron un préstamo de 360 mil pesos, el cual lo pusieron en 72 cuotas de 23.000 pesos, algo imposible de pagar para mí”, expresó.

Afirmó que “es un monto sumamente exagerado ya que trabajo como empleada de comercio y mi sueldo es muy bajo para semejante préstamo, el cual el banco sin previo aviso lo depositó”. Añadió que “al mismo tiempo se transfirieron esos 360.000, más plata que yo tenía. Me dejaron sin nada. Se lo transfirieron a una cuenta de un tal Gustavo Daniel Sijo”, advirtió.

Frente al hecho, precisó haberse movido con rapidez, “realicé la denuncia correspondiente, llamé al 0800 y también fui presencialmente al banco informándoles que yo no había solicitado ningún dinero. Todo esto lo hice el mismo día que se realizaron los movimientos en mi cuenta”, enfatizó.

Advirtió que “el préstamo sigue corriendo, no me congelaron ni siquiera con la denuncia y una investigación de por medio”, planteó y al mismo tiempo consideró que “es algo injusto, no es coherente ni transparente la manera en que se manejan. Por favor necesito ayuda urgente ya que no tengo para pagar semejante préstamo. Que hagan este tipo de estafas no es nada agradable, es una situación desesperante”, planteó.

