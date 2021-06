Las fotos inéditas de Diego y Claudia Villafañe en blanco y negro

“El Babu y la Tata”, escribió en su cuenta de Instargam Gianinna Maradona junto con una foto inédita de Diego y Claudia Villafañe en la playa y de inmediato recibió miles de Me Gusta y comentarios que celebraban aquel recuerdo.

Pero el domingo nostálgico de la mamá de Benjamín no terminó ahí y más tarde en sus historias compartió varios videos de álbumes de fotos de sus padres que nunca había mostrado, con imágenes en blanco y negro de cuando ellos aún eran novios. En las imágenes, en las que ella luce pelo oscuro, se los ve cenando en familia, mirando vidrieras y siempre uno al lado del otro, la mayoría de las veces de la mano y celebrando su amor, que nació cuando eran muy chicos.

No es la primera vez que comparte viejas fotos familiares y de sus padres. En marzo, compartió otra imagen de la ganadora de la primera edición de Masterchef Celebrity y del Diez. Allí se los ve abrazados sosteniendo unos escarpines sobre la panza de ella, mientras aguardan la llegada de su segunda hija, justamente Gianinna.

“¿De donde venimos? Yo, de estos dos gigantes, que hicieron de mi lo que pudieron y yo a su vez lo que pude conmigo misma. ¿Bien o mal?, la verdad es q no tengo idea quien juzga a quien. Lo normal o lo que no es tanto. Según quien y cuándo. Parámetros con los que yo no juego, no cuento. Ni idea. Vi de todo en mis 31 y cada día me siento mas orgullosa de los padres que elegí. Y de lo que vamos a ser para siempre. Gracias por enseñarme lo que si, lo que no, gracias por marcarme a fuego. Mi gran confidente y la bruja más buena del universo, mi motor y mi base. Gracias por ser los mejores del mundo entero para mi. Nos extraño desde siempre y para siempre”, había escrito la novia de Daniel Osvaldo.

