La soja perdió 2,4% por cambios en las condiciones climáticas de Estados Unidos

Los precios de los granos iniciaron la semana con bajas en el mercado de Chicago, lideradas por la soja que marcó un retroceso superior a los US$ 13, debido principalmente a un rotundo cambio de los pronósticos climáticos para las zonas productoras de Estados Unidos.

Así, en términos generales los granos continuaron a la baja en línea con los resultados adversos del viernes pasado, en un contexto en el que la soja, en particular, acumuló su quinta jornada consecutiva con números negativos.

El contrato de julio de la oleaginosa cayó 2,40% y finalizó en los US$ 540,96 la tonelada, mientras que la posición agosto bajó 2,78% y se ubicó en US$ 529,57 la tonelada.

En tanto, el maíz retrocedió 3,68% (US$ 9,94) y cerró a US$ 259,53 la tonelada, y el trigo marcó una merma de 0,91% (US$ 2,30) y concluyó la jornada a US$ 247,84.

El responsable de Análisis de Mercados de la consultora Grassi, Ariel Tejera, explicó a Télam que “en esta época del año, el clima en Estados Unidos suele tener un rol protagónico como driver del mercado”.

